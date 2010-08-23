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Yaşam

'Çok büyük bir kadına aşık oldum'

Mehmet Y. Yılmaz, Latife Hanım için "Çok büyük bir kadına aşık oldum"dedi.

23 Ağustos 2010 03:00

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz, İpek Çalışlar'ın hazırladığı Latife Hanım biyografisinden etkilendiğini belirterek, "Çok büyük bir kadına aşık oldum. Mücadele azmine, yorulmak bilmeyen entelektüel yönüne, güç karşısında boyun eğmektense her şeyi bırakıp gitme kararlılığına âşık olduğum bir kadın" dedi.

Mehmet Y. Yılmaz'ın "Çok büyük bir kadına aşık oldum" başlığıyla yayımlanan (23 Ağustos 2010) yazısı şöyle:



Çok büyük bir kadına aşık oldum

İpek Çalışlar’ın, “Halide Edip Biyografisine Sığmayan Kadın” isimli kitabını geçen hafta yurtdışında olduğum sırada okudum.


“Latife Hanım”dan sonra ortaya konan bu eser de gösteriyor ki artık iyi bir biyografi yazarımız var. Çalışlar’ı kutluyorum, şu sırada hangi iş için çalıştığını da merakla bekliyorum.


Kitabın son bölümünde Halide Edip’in yaşamının değişik dönemlerinde çekilmiş fotoğraflar da var.


Sık sık okumaya ara verip, bu fotoğraflara tekrar tekrar bakma ihtiyacını hissettim:


Mücadele azmine, yorulmak bilmeyen entelektüel yönüne, güç karşısında boyun eğmektense her şeyi bırakıp gitme kararlılığına âşık olduğum bir kadının yüzündeki ifadeyi merak ettiğim için!


Evet, Halide Edip’in kişiliğine karşı duygularımı böyle ifade etmem saçma gelebilir ama sanırım hayatının bir döneminde böyle birisiyle karşılaşan her erkeğin ilk hissedeceği şey de bu olmalı.
İsteyebileceği her türlü maddi olanağa ve makama sahip olabilecek bir insanın, sadece idealleri uğruna bunların hepsinden vazgeçip, kendini gönüllü bir sürgüne mahkûm etmesindeki şiirsellikten etkilendiğimi belirtmeliyim.


Günümüzün insan tabiatına ne kadar aykırı bir durum!

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