-COHEN'E ASTURIAS EDEBİYAT ÖDÜLÜ MADRİD (A.A) - 01.06.2011 - Kanadalı şarkıcı Leonard Cohen (76), "şairlik yeteneği ve düşünmeye sevk eden şarkıları" nedeniyle, İspanya'nın en prestijli ödüllerinden Asturias edebiyat ödülüne layık görüldü. Asturias Prensi ödülünü veren vakıf tarafından yapılan açıklamada, edebiyat ödülünü kazandığı kaydedilen Cohen, modern çağın en etkili yazarlarından biri olarak nitelendi. Vakıf, Cohen'in "şiirleri ve şarkılarının, insanlığı ilgilendiren önde gelen sorunları derinlikle ve güzellikle ele aldığını" belirtti. Asturias ödülleri her yıl sanattan bilimsel araştırmalara kadar 8 dalda veriliyor.