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Kültür-Sanat

Cohen yeniden sahnelerde!

Leonard Cohen, Valence'de sahnede rahatsızlanmasından 3 gün sonra, Barselona'da yeniden sahneye çıktı.

22 Eylül 2009 03:00

Leonard Cohen, Valence'de sahnede rahatsızlanmasından 3 gün sonra, Barselona'da yeniden sahneye çıktı.

Usta şarkıcı ve besteci Leonard Cohen, İspanya'nın doğusundaki Valence'de sahnede rahatsızlanmasından 3 gün sonra, Barselona'da yeniden sahneye çıktı.

İspanyol basını, 75 yaşındaki sanatçının turnesinin son durağı olan Barselona'da 14 bin kadar seyirciyle buluştuğunu yazdı.

Seyircilerin, gıda zehirlenmesi nedeniyle konseri sırasında bayılan ve konserini iptal etmek zorunda kalan Cohen'e hep bir ağızdan ''İyi ki doğdun'' şarkısını söylediği belirtilen haberlerde, Cohen'in de ''Sizlere teşekkür ederim.

Bir daha yaş günümü böyle kutlama fırsatı nerede bulurum, bilmem'' diye karşılık verdiği ifade edildi.

İspanya konserlerinden sonra Cohen'in 17 Ekim'de konserlerinin ikinci turuna çıkmak üzere Florida'ya gitmesi bekleniyor.

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