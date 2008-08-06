Çocukluk egzaması nedir?

Tıp dilindeki adı “atopik dermatit” olan çocukluk çağı egzaması, alerjik bir deri hastalığıdır. Bu egzama erişkinlerden tamamen farklıdır. Çocukların yüzde 0.5-3'ünde görülen bu rahatsızlık için en yüksek risk anne başta olmak üzere ailede alerjik hastalık olmasıdır.



Çocukluk egzamasının en önemli özelliği bu hastalığın bulgularının sadece deri ile sınırlı olmaması, astım ve alerjik rinit (bahar alerjisi) gibi diğer alerjik hastalıklar için yatkınlık yaratmasıdır. Hayatın ileri dönemlerinde deri bulguları geçse de iyi tedavi edilmemiş ve uygun izlenmemiş bir egzamalı çocukta diğer alerjik hastalıkların devam riski yüksektir.



Bulgular nelerdir?



Bulguları en sık 6 ay ila 2 yaş arasında çıkar. Özellikle yüzde başlayıp, eklem yerlerinde, kulak arkasında ve gövdede de beliren kaşıntılı, kuru, kırmızı lezyonlar tipiktir. Çocuk gece uykusunda bile kaşınır. Bu nedenle uykusu bozulur ve gündüz çok huzursuzdurlar. Hatta gece tam uyuyamayan çocuğun büyümesi bile etkilenir. Genellikle beyaz tenlidirler. Ciltleri enfeksiyona son derece eğilimlidir. Normale göre daha yüksek sıklıkta inek sütü ve diğer gıda alerjileri saptanabilir. Bu nedenle bazı aileler bu hastalığı süt alerjisi olarak bilirler.



Teşhis nasıl konulur?



Deneyimli bir çocuk alerji uzmanınca yapılacak iyi bir muayene ile elde edilecek bulgular teşhis için hemen hemen yeterlidir. Ancak şüpheli durumlarda serum IgE, spesifik-IgE gibi kan testleri, hatta çok nadiren deri biyopsisi yapılabilir.



Tedavi yöntemleri nelerdir?



Hastalığın en önemli tedavisi bulguların görüldüğü deri üzerinde yapılır. Ancak bilindiği gibi tedavi edilecek olan deri son derece hassas, büyüyen ve ciddi hasara yol açılabilecek olan bebek derisidir. Bu nedenle tedavi bir çocuk alerji uzmanınca planlanmalı ve takip edilmelidir. Tedavide en önemli nokta bir an önce kuruluğu gidermek, kaşıntıyı önlemek ve lezyonların kaybolmasını sağlamaktır. Bu nedenle hastalığın ağırlığı ve cildin özelliğine uygun nemlendiriciler, bakım kremleri verilir. Buna ilave olarak yine yukarıdaki özelliklere uygun olarak kortizonlu ya da kortizonsuz alerji kremleri uygulanır. Lezyonlar geçinceye kadar kaşıntı ağızdan verilecek, yaş için uygun alerji şurupları ile giderilir.



Eğer hastanın inek sütü veya bir başka gıdaya alerjisi saptandı ise bu gıda mutlaka diyetinden çıkarılmalıdır. Ancak bunu mutlaka çocuk alerji uzmanı yapmalıdır. Aksi takdirde çocukta çok ciddi gelişme gerilikleri görülebilir.



Hastalığın gidişi



Atopik dermatitli çocuk iyi tedavi edildiği takdirde bulgulara kolayca hâkim olunur. İdame tedavisi sağlanabilir. Sıklıkla 3-5 yaş arasında çoğu olgu düzelir. Az bir kısmında ve sıklıkla ağır olgularda bulgular devam eder. Eğer iyi tedavi edilmezse bu sıklık artar.



(cocukalerjiklinigi.com)



