Çocuklarıyla birlikte borçları da büyüdü

Taylan YILDIRIM-Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 2004 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Baran Yıldız, sosyal güvencesi olmayan ailesine hastane masrafı olarak 6 bin 800 liralık senet imzalatıldıktan sonra taburcu edildi. Aradan geçen sürede, ailenin ödeyemediği borç, Baran ile birlikte büyüdü, faizlerle 19 bin liraya yükseldi. Hastane, inşaat işçisi baba, 37 yaşındaki Musa Yıldız\'ın aylığına haciz koydurdu. Bunun üzerine işten ayrılan 4 çocuk babası Yıldız, sosyal güvenceden yoksun olarak, gündelik işlerde çalışmaya başladı. Aile yetkililere seslenerek yardım istedi.

Sakine ve Musa Yıldız çiftinin ikinci çocukları Baran, henüz 6.5 aylıkken prematüre olarak 2004 yılında Konak Doğum Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Baran, doğumundan hemen sonra kuvöze konulup kontrollerinin yapılması için Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yenidoğan servisinde 2.5 ay tedavi gören Baran taburcu edilmeden önce, sosyal güvencesi olmayan ailenin hastane masraflarını ödemesi istendi. Aile parayı ödeyemeyince senet imzalamaları talep edildi. Ancak, aile bunu iki kez reddetti. O zamanki hastane yönetimi bebeği teslim etmeyince, baba Musa Yıldız, 6 bin 800 liralık senedi imzalayıp, oğlunu taburcu ettirdi. Baran sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürürken, aileye iki kez ödenmeyen senet nedeniyle haciz işlemi yapılmak istendi. Evdeki keşif sonrasında, aile bireylerinin sosyal güvencelerinin olmamasından dolayı, haciz işlemi yapılamadı.

ÜCRETİNE HACİZ GELDİ, İŞSİZ KALDI

Aradan yıllar geçerken Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, bir kez daha haciz için harekete geçti. Hastane avukatı, İzmir 20\'nci İcra Müdürlüğü\'nden aldırdığı haciz kararını, yaşları 5-16 arasında değişen 4 çocukları bulunan aileye tebliğ etti. Aradan geçen sürede, ailenin 6 bin 800 lira olan borcu, çocukları Baran ile birlikte büyüyüp, faizleriyle birlikte 19 bin liraya yükseldi. Tebligatın ardından, baba Musa Yıldız\'ın çalıştığı inşaat şirketinden aldığı aylık ücrete haciz konuldu. Bu gelişmenin ardından babanın işine son verildi. Baba Yıldız, 4 çocuğu ile KOAH ve şeker hastası olan eşinin geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda gündelik işlerde, sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI\'NA SESLENDİ

Ailesinin zor zamanlar geçirdiği bu günlerde bir yandan da hastalıklarıyla mücadele eden anne Sakine Yıldız, yaşadıkları zorlukları çocuklarına hissettirmemeye çalıştıklarını söyledi. Çocuklarının günlük ihtiyaçlarını bile güçlükle karşıladıklarını, evlerinin kira olduğunu, eşinin birkaç günde bir ancak iş bulabildiğini anlatan anne, 34 yaşındaki SakineYıldız, \"Günümüzde hastanelerde senet imzalatmak, hastaların rehin kalması söz konusu değil. Ancak o zaman biz çocuğumuzu senet imzalamadan çıkartamadık, hastanede rehin kalmıştı. Borcumuz, ödeyemeyeceğimiz şekilde arttı. Ben Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan borcumuzun ödenmesi için yardım istiyorum. Anne olarak yaşadıklarım beni çok üzüyor\" dedi.



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