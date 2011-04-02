-''ÇOCUKLARINIZIN SAÇ TELİNİ SAKLAYIN'' İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) Başkanı Zafer Özbilici, kayıp olaylarında DNA testiyle kimlik tespitinin yapılabilmesi için ailelere çocuklarının saç tellerini saklamaları önerisinde bulundu. Özbilici, 1992 yılında geliştirdikleri ''Umut Otobüsü'' projesiyle kamuoyunun dikkatini çektiklerini ifade ederek, ''Umut otobüsünde kaybolan insanların fotoğrafları var. İl il dolaşarak insanları bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız, ailelere, çocuklara çeşitli uyarılarda bulunarak bu hadiselerin bir daha yaşanmamasını sağlamak'' diye konuştu. Aile içi şiddet, diyalog eksikliği ve ekonomik sıkıntıların kaybolmaların başlıca nedeni olduğunu ifade eden Özbilici, kayıp olaylarında insanların alabilecekleri en kötü haberin ise ölüm olduğunu kaydetti. Özbilici, Adli Tıp Kurumu ile Türkiye'de bir ilk olan ''Yüz Güncelleme Sistemi''ni geliştirdiklerini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kaybolan çocukların kaybolmadan önceki fotoğrafları yıllar geçtikçe bize yeterli bilgi vermiyordu. Yüz Güncelleme Sistemi sayesinde, kaybolanların yıllara göre güncellenmiş fotoğrafları oluşturuldu. Bu bizlere kayıpların bulunması noktasında büyük kolaylık sağladı. Ayrıca insanlar arası iletişimde önemli rolü olan medyanın, kayıp ile yakınlarının iletişim kurabilmeleri için büyük katkıları olacaktır.'' Yapılan çalışmalar ve olay sayısının artmasının bu konuya ilgiyi arttırdığını belirten Özbilici, emniyet birimlerinin de bu konuda çalışmalarını arttırdığını söyledi. Dernek olarak konuyu TBMM'ye de taşıdıklarını ifade eden Özbilici, milletvekilleriyle bu konuda konuştuklarını ve kayıplarla ilgili bir komisyonun kurulmasını sağladıklarını belirtti. Zafer Özbilici, kayıplar konusunda medyadan da daha fazla destek beklediklerini ifade etti. Özbilici, kayıp olaylarında kimlik tespitinin zor yapıldığını anlatarak, DNA testiyle kimlik tespitinin yapılabilmesi için ailelere çocuklarının saç tellerini saklamaları önerisinde bulundu.