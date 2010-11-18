-''ÇOCUKLARINIZIN GELECEĞİ İÇİN GETTOLARDAN TAŞININ'' STOCKHOLM (A.A) - 18.11.2010 - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, İsveç'te yaşayan Türk ailelere, çocuklarının daha iyi eğitim almaları ve dil öğrenmeleri için, çoğunlukla göçmenlerin oturdukları bölgelerden taşınmalarını önerdi. Büyükelçi Zergün Korutürk, İsveç Entegrasyon Bakanı Erik Ullenhag ile bir araya gelerek, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları ve entegrasyon süreci hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Büyükelçi Korutürk, Bakan Ullenhag ile görüşmesinin ardından İsveç'teki Türk basın mensupları ile bir araya gelerek, görüşme hakkında bilgi verdi. Bakan Erik Ullenhag ile görüşme talebinin hem kendi isteği hem de bakanın isteği ile gerçekleştiğini kaydeden Korutürk, görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi. Görüşmeye Eğitim, Çalışma ve Ticaret Müşavirlikleri ile birlikte Türk federasyonlarından da bilgi alarak ve bir dosya hazırlayarak gittiklerini belirten Korutürk, görüşme sırasında, İsveç'te yaşayan Türk toplumunun durumunun görüşüldüğünü kaydetti. İsveç'te büyükelçi olarak bulunduğu süre içindeki gözlemlerine dayanarak, İsveç'te yaşayan Türklerin diğer Avrupa ülkelerine göre, topluma daha iyi entegre olduklarına tanıklık ettiğini bildiren Büyükelçi Korutürk, şöyle dedi: ''Ancak yine de ortada çok büyük bir eksiklik var. Bizler İsveçli Bakan ile görüşmemizde, şikayet ederek değil, Türk toplumu ile İsveç toplumunu nasıl koordine edebiliriz konusuna çözüm bulabilmek için bir araya geldik. İsveç'te yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırıp, bu konuda koordinasyonu sağlamak, sıkıntıları gidermek, ortak çalışmalar yürütmek konularında görüşlerimizi ve çözüm yollarını bakana aktardık.'' -''GÖÇMEN BÖLGELERİNDEKİ OKULLARDA İSVEÇLİ ÖĞRENCİ YOK'' Büyükelçi Korutürk, İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarının aynı zamanda İsveç toplumunun bir parçası olduklarını belirten Büyükelçi Zergün Korutürk, sorunların çözümü konusunda Bakanın çok olumlu yaklaştığını ve bundan umutlu olduklarını söyledi. Türk toplumu ile görüşmeleri sırasında Türklerin, İsveçli birine göre iş bulma konusunda sıkıntı çektiğini kendilerine aktardıklarını ifade eden Korutürk, şunları söyledi: ''Bakan ile görüşmemizde, bu konular ile birlikte, Türk toplumunun İsveç'te neden daha az oranda yüksek eğitime yöneldiklerini, ana dilinde yaşanan sıkıntılar, aileler neden çocuklarını ana dili eğitimine göndermiyor konularını da görüştük. Mesela göçmenlerin oturduğu bölgelerdeki bazı okullarda hiç İsveçli öğrenci bulunmuyor. Bu da okulda öğrenim gören Türk öğrencilerin İsveççe öğrenmelerini de etkiliyor. Bu da ileride yüksek eğitim almalarına engel oluyor. Bu sorunları da dile getirdik.'' İsveç Entegrasyon Bakanı Erik Ullenhag'ın konusuna hakim olduğunu ve getirilen önerileri de inceleyeceğini bildiren Korutürk, son günlerde yabancılara yönelik yaşanan ırkçı saldırılarında gündeme geldiğine işaret ederek, ''Bakan bize, 'meclise bir ırkçı parti girmiş olabilir, ancak devlet, ırkçı politikalara izin vermez' dedi'' diye konuştu. -ÇOCUKLARINIZ İÇİN TAŞININ Eğitim konusunun çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükelçi Korutürk, şöyle devam etti: ''İsveç'te hiç kimse eğitim şartlarının eşit olmadığını, olanaksızlıklar nedeniyle çocuğunu okutamadığını söyleyemez. Ama İsveççe öğrenmezse tabii ki eşit eğitim görme imkanı da olmuyor. Göçmenlerin oturduğu bölgelerdeki eğitimden şikayet eden ailelerde, çocuklarının iyi eğitim almalarını isteyen ailelerin bu bölgelerden taşındıklarına da tanık oluyorum. Ben de Türk ailelerine tavsiyede bulunuyorum. Çocuklarınızın geleceği için, iyi eğitim almalarını sağlamak için, İsveç toplumuna uyum sağlamak için gettolardan taşının. Kabuklarınızı kırın, İsveçliler ile karışın ve onların oturduğu bölgelerde oturun. Entegre olun, asimile olmayın.'' İsveçli Bakan Erik Ullenhag'ın kendilerini dikkatle dinlediğini ve not aldığını belirten Büyükelçi Korutürk, ''Söylediklerimizi ve önerilerimizi büyük bir dikkat ile dinledi ve bize konu ile ilgili olarak Eğitim ve Göç Bakanları ile görüşeceğini kaydetti'' dedi. -BİBİ KOLEKSİYONU Bu arada, Büyükelçi Zergün Korutürk, İsveçli bir ailenin çiftliğinde bulunan 102 parça Osmanlı eseri ile ilgili de bilgi verdi. Koleksiyon ile ilgili İsveç Kültür Komisyonu'nun bir rapor hazırladığını bildiren Korutürk, ''Komisyonun kararı, eserlerin İsveç'in kültürel mirası olduğu ve bunların ortak olarak bir arada tutulması gerektiği yönünde. Bu eserlerin çoğunun restorasyona ihtiyacı var. Aile eserlerin hepsini birden elden çıkarma taraftarı. En son kararı da İsveç hükümeti verecek'' diye konuştu.