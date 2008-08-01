Çocuklarınız için doğru sporu seçin!

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Doç. Dr. Muharrem İnan, “Her yaşa uygun sporlar vardır ve spor eğitmenleri aile ile birlikte çocuğa uygun olan sporu seçmelidir. Yine de spor dallarına göre bakacak olursak, yüzme tüm yaşlar için uygun bir spor olmakla birlikte, futbol ve basketbol gibi sporlar, çocukların koordinasyonlarının yeterli duruma geldiği 6 yaş ve sonrası için uygundur” diyor ve ekliyor: “Çocuğa düzenli spor yapma alışkanlığının kazandırılması gerekir. Fiziksel aktivite, durağan yaşam ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca; kas-iskelet sistemi gelişimini olumlu yönde destekler. Bunlara ek olarak çocuğun sosyalleşmesine yardımcı olur, özgüvenini artırır. Çocuğun yaşına uygun sporu seçmek işte bu nedenlerle çok önemlidir.”“Çocuklar spora başlamadan önce sağlık kontrolünden geçmeli” diyen Doç. İnan, şunları ekledi:• Çocukların spor yapmasına engel teşkil edebilecek durumlar arasında kalp-akciğer hastalıkları, metabolik hastalıklar ve bazı ortopedik rahatsızlıklar görülebilir.• Çocukların hızlı büyüme döneminde kasların kemiklere yapıştığı bölgelerde aşırı spor aktivitesine bağlı ağrılar ortaya çıkabilir. Bu durumda aktivitelere düşük seviyelerde başlanmalı ve yoğunluğu kademeli olarak artırılmalı.• Aşırı spor aktivitelerinden sonra bazen çocuklarda topuk ve diz ağrısı olabilir.

.Spora başladıktan sonra kemik ve eklem ağrısı olan çocukların değerlendirilmesi pediatrik ortopedist tarafından yapılmalıdır.

• Ayrıca, sene içerisinde düzenli spor yapan çocuklar ile yaz okulunda spora başlayacak çocukların farklı gruplarda yer alması gerekir.• Fiziksel ve psikolojik açıdan denge sağlanarak çocuk spora teşvik edilmelidir.Yaz okullarında oluşabilecek kazalarla ilgili olarak da Doç. Dr. Muharrem İnan, şunları söylüyor: “Yaz okullarında oluşabilecek spor kazaları arasında en önemlileri kas-iskelet sistemi yaralanmaları, düşmeler ve suda meydana gelebilecek kazalardır. Gerekli fiziksel önlemlerin alınmasının yanı sıra, çocuklara olası yaralanmalara karşı eğitim verilmesi de faydalıdır.”• Yüzme, tüm yaşlar için uygun bir spordur.• Futbol ve basketbol gibi sporlar çocukların koordinasyonlarının yeterli duruma geldiği 6 yaş ve sonrası için uygundur.Zıplama gerektiren voleybol ve basketbol sporları boy uzamasına katkıda bulunacağı için çocukların bu tür sporlara özendirilmesi önemlidir.• Sporun sadece fiziksel etkileri değil, aynı zamanda ruhsal etkileri vardır. Spor, ekip çalışmasına yatkın bireylerin gelişmesine yardımcı olur.