Çocuklarının şirketine 15.6 milyonluk teşvik

T24- Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan’ın çocuklarının şirketi olan A.B. Gıda, yeni bir teşvikli yatırıma daha imza atacak.



Yeni sistemden ilk yatırım teşvikini 18 Ağustos’ta alan A.B. Gıda, 23 Kasım 2009’da ise yılda 17 bin 600 tonluk çiftlik hayvanları için yem üretimi yapacağı tevsi yatırımını teşvike bağladı. A.B. Gıda, teşvike bağlanan bu yatırımıyla 20 kişi istihdam edecek.



ANKA’nın Hazine Müsteşarlığı verilerinden yaptığı belirlemeye göre, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın çocuklarına ait olan A.B. Gıda Sanayi yeni teşvik sisteminden ikinci kez yararlandı.



Yeni sistem çerçevesinde ilk başvurusunu Ağustos’ta yapan ve imalat sanayinde tevsi bir yatırım için teşvik almaya hak kazanan A.B. Gıda, ikinci başvurusunu ise Kasım ayında gerçekleştirdi. Hazine Müsteşarlığı, 23 Kasım itibariyle A.B. Gıda’nın Balıkesir'de yapacağı 15 milyon 600 bin TL’lik sabit sermaye yatırımını teşvike bağladı. Bu çerçevede 20 kişinin istihdamı öngörüldü. Yatırım teşviki kapsamında öngörülen teşvik unsurları KDV istisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi, yatırım yeri tahsisi, vergi indirimi oldu. A.B. Gıda’nın yatırım teşvikine bağlanan tevsi yatırımı yılda 17 bin 600 ton çiftlik hayvanları için hazır yem üretimi ile 2 milyon 664 bin 544 adet/dönem tavuk üretimini kapsıyor.



İlk başvuru Ağustos'da yapılmıştı



A.B. Gıda, yeni teşvik sisteminden yararlanmak için ilk başvuran şirketlerden biri oldu. A.B. Gıda'nın 18 Ağustos'ta imalat sanayinde yapacağı 1 milyon 410 bin TL’lik tevsi yatırımı teşvike bağlanırken, 5 kişilik istihdam öngörülmüştü. KDV istisnasından yararlanmak üzere yapılan teşvik başvurusu, yılda 306 bin 964 adet diğer kağıt ve karton yatırımını kapsıyordu.



A.B. GIDA’nın Balıkesir'deki yatırımları



A.B. Gıda’nın Balıkesir ve Bandırmada toplam 3 yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlardan ilki Balıkesir Bandırma'daki "yemlik fosfat, STPP, gıda sınıfı ve teknik sınıf fosforik asit üretim tesisleri ile viyol üretim" tesislerinin bulunduğu fabrika. A.B. Gıda’nın Bandırma’daki ikinci fabrikasında "pastörize yumurta üretimi ve yumurta tozu üretimi" yapılırken, Balıkesir Manyas’taki fabrikada ise "kabuklu yumurta üretimi, yem üretimi, organik gübre üretimi" yapılıyor.