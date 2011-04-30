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Çocuklarının masrafı 10 milyon dolar

US dergisinin haberine göre, Brad Pitt ve Angelina Jolie çocuklarının bakımı...

30 Nisan 2011 03:00

T24 - US dergisinin haberine göre, Brad Pitt ve Angelina Jolie çocuklarının bakımı, ulaşımı ve yemekleri için yılda 10 milyon dolar harcıyor.


Özel jetlerinin 5 milyon dolar masrafı olan çiftin her çocuğuna özel birer dadısı var ve bu dadılar yılda 900 biner dolar maaş alıyor.

9 yaşındaki Maddox, 7 yaşındaki Pax, 6 yaşındaki Zahara, 4 yaşındaki Shiloh ve 2 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne'in sadece yemek masrafları bile 36 bin dolar.

Haberde Pitt ve Jolie'nin New York'taki Astoria otelde kaldıkları bir gece için 500 bin dolar verdikleri bilgisi de yer alıyor.


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