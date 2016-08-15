Çocuklarını özel okulda okutacak aileler devlet desteği başvurusunu nasıl yapacak?

Çocuklarını özel okulda okutmaya karar veren aileler için açılan Özel Okul Eğitim ve Öğretim Desteği için başvurular başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere yönelik eğitim öğretim desteği takvimi belirlendi. Buna göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören ve görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ve öğretim desteği verilecek. Daha önceki yıllarda destek almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte 2016-2017 döneminde toplam 340 bin öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmış olacak.

Özel okullara destek başvurusu ne zaman yapılacak?

*15 Ağustos 2016-02 Eylül 2016 Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları

*15 Ağustos 2016 -02 Eylül 2016 Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları

*05 Eylül 2016 Tercih İşlemi Yapmaya Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı

*06-19 Eylül 2016 Öğrencilerin Tercih İşlemleri

*20 Eylül 2016 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

*21-26 Eylül 2016 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

*27 Eylül 2016 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

*27-30 Eylül 2016 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel okullara, 06/08/2016 tarih ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ'de yer alan okul türlerine göre toplam 75.000 öğrenciye 2016-2017 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Özel okul teşvik şartları nelerdir?

*T.C. vatandaşı olmak,

*Okul öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ile 19 Eylül 2012 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,

*İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

*Beşinci sınıfa devam edeceklerde 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,

*Ortaöğretime devam edeceklerin kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

*Eğitim öğretim desteği alırken 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

*Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

*Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

*5580 sayılı Kanunun 12'nci Maddesi çerçevesinde eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmamış olmak.

Hangi okula ne kadar destek verilecek?

Sıra No Kurum Türü Adı Destek Tutarları Verilecek Öğrenci Sayıları 1 Okul Öncesi 2.860,00 TL 6000 2 İlkokul 3.440,00 TL 15.000 3 Ortaokul 4.000,00 TL 15.000 4 Ortaöğretim 4.000,00 TL 15.000 5 Temel Lise 3.440,00 TL 24.000 Toplam 75.000

Okul öncesi eğitim desteği için nereye başvurulacak?

*Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecek.

*Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara aday/kesin kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecek.

*İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden, belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerine başvurabilecek..

*8. sınıf öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre Yerleştirme Sonuçlarının İlanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden eğitim ve öğretim desteği için başvurabilecek. Bu öğrencilerden başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler, Yerleştirme Sonuçlarının İlanından sonra kaydoldukları okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapabilecek.

*İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek.

Destek bedelleri üç taksitle bölünecek

*Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35'i Kasım, %35'i Şubat ve %30'u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecek.

*Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecek.

*Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden nakil olduğu okuluna yapılır.

*Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Fonnu'ndaki (Ek-12) belgeleri özel okul müdürlüğüne teslim edecektir. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edecek.

*Başvuru alacak, resmi/özel okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacak.

*2015-2016 öğretim döneminde eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için destek başvurusu yapamayacaktır.

*Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) puanında eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecek. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.

Yerleştirme işlemi e-okul üzerinden yapılacak

*Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler.

*Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, destek kapsamı dışındaki başka bir özel okula, resmi okula veya destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecektir.

*Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır.

*Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir.

*Okullara eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yerleştinne puanlan her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

*Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi, Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracaktır. Kesin kayıt işlemleriyle ilgili belgelerin sunulmasından veli/vasi, nakil onay işlemlerinin tamamlanmasından ise okul idaresi sorumlu olacaktır. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecektir.

*Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.

*Ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin % 51'i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.

*Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirimlerde indirim oranına bakılmaksızın öğrenci eğitim öğretim desteğinden yararlanabilir. İndirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti eğitim öğretim desteğinden az olamaz.

Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul türleri

Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Özel Anadolu Lisesi

Özel Ermeni İlkokulu

Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu

özel Ermeni Ortaokulu

Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu

Özel Fen Lisesi

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Özel Musevi İlkokulu

Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu

Özel Musevi Ortaokulu

Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu

Özel Rum İlkokulu

Özel Rum Ortaokulu

Özel Rum Ortaöğretim Kurumu

Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

Özel Spor Lisesi

Özel Temel Lise

Özel Türk İlkokulu

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

Özel Türk Ortaokulu

Özel Laboratuvar Lisesi

Özel Fen ve Teknoloji Lisesi