-ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEYENLERE YASAL İŞLEM ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, bugün bir siyasi parti genel başkanının ''Anadilde eğitim isteyenler olarak okulların açıldığı ilk 5 gün çocukları okula göndermeyecekleri'' yönünde açıklama yaptığını anımsatarak, bu açıklamayı şiddetle kınadıklarını belirtti. Çubukçu, çocuklarını okula göndermeyen velilerle ilgili yasal işlem yapma hakkının doğduğunu bildirdi. Çubukçu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak Ramazan Bayramı sevincinin yaşandığı günlerde ve sonrasında Hakkari'nin merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Şırnak'ın Cizre ilçesi ve Van'da YİBO öğrenci pansiyonları ve ilköğretim ile ortaöğretim okullarına yönelik bombalı ve molotoflu saldırıların meydana geldiğini belirtti. Savaşlarda bile hastanelere ve okullara saldırı düzenlenmezken, terör örgütünün gerçekleştirdiği söz konusu eylemlerin hiçbir vicdana sığmadığının altını çizen Bakan Çubukçu, şöyle devam etti: ''Bugün de bir siyasi parti genel başkanı yaptığı açıklamada, 'Anadilde eğitim isteyenler olarak okulların açıldığı ilk 5 gün çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz' demiştir. Çocuklarımızın geleceğini siyasi ikballeri uğruna kullanmaktan çekinmeyenleri ve bu talihsiz açıklamayı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak şiddetle kınıyoruz. Bilinmelidir ki; eğitim anayasal bir haktır ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre de velayet hakkının kötüye kullanılması bir çocuk istismarıdır. Çocuklarını okula göndermeyenler kendi ebeveynleri bile olsa bu girişime asla müsaade edilmeyecektir. Çocuklarını okula göndermeyen velilerle ilgili yasal işlem yapma hakkı doğmaktadır.'' Bakanlık olarak çocuklarının eğitim hakkını elinden alan her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Çubukçu, velileri de sağduyuya çağırdı.