Çocuklarını gözaltında, polis şiddetiyle, Madımak'ta kaybeden aileler soruyor: Hurşit Külter nerede?

Madımak’ta, gözaltıda, faili meçhul cinayetlerle, 12 Eylül’de ve Gezi’de kaybeden 28 simge ismin ailesinden oluşan Toplumsal Bellek Platformu, ‘Başka siyasi cinayetler işlenmesin’ diyerek dün gece “#HurşitKülternerede?” diye sordu.

27 Mayıs tarihinde gözaltına alınan ve nerede olduğu hakkında hiçbir bilgi verilmeyen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den tam 39 gündür haber alınamıyor.

‘Meçhul’ sözünün aksine faili belli olan bu zorla kaybetme cinayetlerinin yanı sıra, Türkiye ve Kürdistan’da özellikle 80’li ve 90’lı yıllar arasında çok sayıda siyasi cinayet yaşandı. Yakınlarını siyasi cinayetlerde yitirmiş 28 simge ismin ailesinden oluşan Toplumsal Bellek Platformu dün gece topluca “Hurşit Külter nerede?” diye sordu.

"Başka siyasi cinayetler işlenmesin"

2 Nisan 1948’te katledilen Sabahattin Ali’den 20 Eylül 1992'de katledilen Musa Anter'e, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen Metin Altıok’tan 8 Ocak 1996’da dövülerek işkenceyle katledilen Metin Göktepe’ye, yakınları siyasi cinayetlerle katledilmiş aileler, Hurşit Külter’in akıbetini şöyle sordu:

- Alaz Erdost: Mamak Askeri Cezaevinde dövülerek öldürülen İlhan Erdost'un kızıyım. Bu ülkede başka siyasi cinayetler yaşanmaması adına soruyorum: ?#?HurşitKülterNerede??

- Eren Aysan: Yakılarak öldürülen bir şairin, Behçet Aysan'ın kızı olarak ülkede başka siyasi cinayetler yaşanmaması adına soruyorum: #HurşitKülterNerede?

- Zeynep Altıok: Ben Sivas katliamında yakılan şair Metin Altıok'un kızıyım. Siyasi cinayetlerin işlenmemesi adına soruyorum: #HurşitKülterNerede?

- Alev Özgüner: Ben 23 Mayıs 1980'de evinde katledilen Dr. Sevinç Özgüner'in kızıyım. Başka siyasi cinayetler işlenmemesi için soruyorum: #HurşitKülterNerede?

- Filiz Ali: Sabahattin Ali'nin kızı olarak ülkede başka siyasi cinayetler yaşanmaması adına soruyorum: #HurşitKülterNerede?

- Macide Ocak: Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ailesiyiz, yeni bir kayba tahammülümüz yok. Kerime Külter'e ses verin #HurşitKülterNerede?

- Aylin Tekiner: Cenazesine dahi saldırılan bir politikacının, Zeki Tekiner'in kızıyım başka siyasi cinayetler yaşanmasın diye soruyoruz: #HurşitKülterNerede?

- Canan Kaftancıoğlu: '80 yılında katlettiğiniz TRT prodüktörü, yazar Ümit Kaftancıoğlu ailesi olarak, başka siyasi cinayetler yaşanmasın diye: #HurşitKülterNerede?

- Meryem Göktepe: İşkenceyle katledilen bir gazetecinin, MetinGöktepe'nin ablası olarak başka siyasi cinayetler yaşanmaması için soruyorum: #HurşitKülterNerede?

-Mazlum Çimen: Ben Sivas katliamında öldürülen Ozan Nesimi Çimen'in oğluyum. Başka siyasi cinayetler yaşanmaması için soruyorum: #HurşitKülterNerede?

-Emel Korkmaz: Ben, Gezi'de polislerin döverek öldürdüğü #AliİsmailKorkmaz'ın annesiyim. Başka Analar ağlamasın diye soruyorum; #HurşitKülterNerede?

Türkiye devletine güven duyulmuyor

Hafıza Merkezi’nden derlenen bilgilere göre Türkiye, BM Kişilerin Gözaltında Kayıptan Korumaları ile İlgili Uluslararası Sözleşme’ye çekince koyuyor. Böylelikle, 1980-2005 yılları arasında bin 352 kişiyi gözaltında kaybeden Türkiye devleti, “herhangi bir mağdurun gözaltında kayıpla ilgili gerçekleri bilme, kaybolan kişinin akıbetini öğrenme ve bu konularda bilgi araştırma, alma ve edinme hak ve özgürlüğünü” teyit etmiyor.

Sözleşmeye imza atmayarak Türkiye, Hurşit Külter olayında olduğu gibi ileriki süreçte gerçekleşecek kayıp vakalarıyla ilgili ciddi bir güvensizlik yaratıyor. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'nin zorla kaybedilen 257 kişiye ait dosya ve suç duyuruları üzerine yaptığı bir araştırmaya göre, AİHM söz konusu davaların yüzde 78’inde Türkiye’yi mahkûm etti, yüzde 87’sinde ise zorla kaybetme olaylarında Türkiye’yi sorumlu buldu.

Toplumsal Bellek Platformu'ndaki isimler

Sabahattin Ali, Orhan Yavuz, Necdet Bulut, Akın Özdemir, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Sevinç Özgüner, Mehmet Zeki Tekiner, İlhan Erdost, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Musa Anter, Nesimi Çimen, Behçet Aysan, Metin Altıok, Yusuf Ekinci, Yasemin Cebenoyan, Onat Kutlar, Hasan Ocak, Metin Göktepe, Necip Hablemitoğlu ve Hrant Dink'in aileleri.