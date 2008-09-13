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Sosyal Güvenlik

'Çocuklarını da sigortalamış'

SGK Başkan Yardımcısı Uyar’ın 5 ve 13 yaşındaki iki çocuğu nisan ayında bir matbaada sigortalı olarak işe başlamış.

13 Eylül 2008 03:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’ın 5 ve 13 yaşındaki iki çocuğunu bir matbaada sigortalı yaptığı ve nisan ayında 2, mayıs ayında 5 gün çalışmış göründükleri iddia edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Veysel Uyar’ın 5 ve 13 yaşındaki iki çocuğunu bir matbaada sigortalı yaptığı ve Nisan ayında 2, Mayıs ayında 5 gün çalışmış göründükleri iddia edildi.

“Benim haberim yok”

Çocuklarının bir matbaada sigortalı gösterildiğinin ortaya çıkması üzerine açıklama yapan Uyar Vatan gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben böyle bir olaydan sizinle aynı anda haberdar oldum. Çocuklarımı ben sigortalatmadım. Haberim bile yok. Bu durumun nasıl olduğunu ben de anlamaya çalışıyorum. Bur komployla karşı karşıya olabilirim, bilmiyorum. Araştırıyorum.”

’Sahte belge olabilir’

Uyar, “Çocuklarınızın velisi olarak sizin imzanız ve size ait belgeler olmaksızın sigortalı yapılmaları mümkün mü?” sorumuzu ise “Benim yada annesinin imzası olmadan sigortalı yapılmaları mümkün değil. Ancak sahte belgeyle mümkün. Benim bilgim olmadığına göre... Annesiyle de konuşacağım, henüz konuşamadım. Dediğim gibi araştırıyorum, anlamaya çalışıyorum” diye yanıtladı. Yasaya göre, sigortalı olarak çocukların çalışabilecekleri işler arasında matbaa yer almıyor. Uyar, bu yasa maddesini de hatırlatarak, Böyle bir niyetim olsa matbaada çalışıyor diye sigortalı yaptırır mıyım“ diye konuştu.

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