Çocuklarını 6 dedektifle arıyor!

Almanya'nın Berlin kentinde marketler zinciri sahibi 43 yaşındaki Helin Karaaslan, dini nikahlı eşinden olan iki kızının, kayınvalidesi tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Çocuklarını 6 kişilik bir ekiple arayan anne "Çocuklarımı planlayarak kaçırdılar" dedi.

Nikahsız eşi ve kayınvalidesi hakkında suç duyurusunda bulunan Helin Karaaslan, kiraladığı özel dedektiflerle de çocuklarının peşine düştü.



32 yıldır Berlin'de yaşamını sürdüren, kimya mühendisi ve marketler zinciri sahibi Helin Karaaslan, kızları 4 yaşındaki Selin Karaaslan Yıldız ve 8 yaşındaki Edin Karaaslan Yıldız'ı geçen mart ayında, gelenek görenekleri öğrenmeleri, Türkçe eğitim almaları ve tatil yapmaları için, 9 yıldır nikahsız yaşadığı 48 yaşındaki Zihni Yıldız'ın İstanbul'da oturan ve eşinden boşanan annesi 65 yaşındaki Güzin Kayır'ın yanına yolladı. Helin Karaaslan, geçen haziran ayında da tatil yapmaları için Bodrum'un Akyarlar Köyü'nde yazlık kiraladı.



Geçen hafta, kayınvalidesiyle birlikte tatil yaptığı Akyarlar Köyü'ndeki yazlığa giden Helin Karaaslan, şoke oldu. Helin Karaaslan, Akyarlar Köyü 59'lular Tatil Sitesi'ndeki villanın kapısının kilitlenip terk edildiğini görünce soluğu karakolda aldı. Karaaslan, son zamanlarda araları açık olan nikahsız yaşadığı Zihni Yıldız ile annesi Güzin Kayır'dan, kızlarını kaçırdıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Son 2 aydır telefonla konuştuğu çocuklarının tavırlarında değişiklik hissetmesi nedeniyle yanlarına geldiğini anlatan gözü yaşlı Helin Karaaslan, “Nikahsız yaşamaya başladığım eşimden hamile kaldım. Ardından onun Alman bir kadınla evli olduğunu öğrendim. Beni 9 yıl boyunca ‘Boşanıp seninle evleneceğim’ diyerek oyaladı. Bu nedenle çocuklarımın velayetlerini doğdukları gün üzerime almıştım. Şimdi de ayrılmak üzere olduğumuz için çocuklarımı kaçırmışlar. Alman vatandaşı olan çocuklarımın kayınvalidem tarafından eşimin direktifi ile kaçırıldığını, Bodrum'da jandarma, emniyet müdürlüğü, savcılık ve Alman Konsolosluğu'na bildirdim. Çocuklarımın, babalarının ve kayınvalidemin telefon numaralarını, fotoğraflarını da sundum. Kayınvalidem ile bir kez telefonda konuşmuştum, bana bir daha çocuklarımı göremeyeceğimi, onları bir daha aramamamı söyleyince çılgına döndüm” diye konuştu.



Helin Karaaslan, bir hafta içerisinde Bodrum, Malatya, İstanbul arasında yaklaşık 10 bin kilometre yol katettiğini, ancak çocuklarının izine ulaşamadığını belirterek, “Çocuklarımın bir an önce bulunarak bana verilmesini istiyorum. Kızlarımı bulmadan asla Almanya'ya dönmeyeceğim. On günlük çabam sonuçsuz kalınca Almanya ve Türkiye'den 6 kişilik özel bir dedektiflik ekibi ile anlaşıp çocuklarımı aramaya başladım” dedi.



DHA muhabirinin ulaşıp telefonla görüştüğü Helin Karaaslan'ın nikahsız yaşadığı süpermarket çalışanı Zihni Yıldız, “Eşimin psikolojik sorunları var. Annem ile telefonda birkaç kez tartıştıktan sonra Bodrum'a çocuklarının yanına gitmiş. Annem de tartışma çıkmaması, kavganın büyümemesi için çocukları benim de bilmediğim bir yere götürmüş. Ben de anneme 3- 4 günden bu yana ulaşamıyorum, nerede olduklarını da bilmiyorum. Son zamanlarda sıkça tartıştığımız ve ayrılma noktasına geldiğimiz Helin'in bu psikoloji içerisinde çocuklarımı görmesini istemiyorum” diye konuştu.