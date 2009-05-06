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Çocuklarına 'Deniz' adını verdiler

Baba olan Reha Muhtar bebeklerinin doğumu Deniz Gezmiş’in idam gününe denk gelince her iki bebeğine de 'Deniz' ismini verdi

06 Mayıs 2009 03:00


Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin ikiz bebekleri dün(06/05/2009) dünyaya geldi. Biri kız diğeri erkek olan bebeklerin isimleri, doğumun Deniz Gezmiş’in idam edildiği tarihe gelmesi sebebiyle Mina Deniz ve Poyraz Deniz olarak değiştirildi.

Reha Muhtar’la bir yıldır birlikte olan oyuncu Deniz Uğur’un bu beraberlikten beklediği ikiz bebekleri dün Amerikan Hastanesi’nde dünyaya geldi. Biri kız diğeri erkek olan ikiz bebeklerini kucağına alan Deniz Uğur duygusal anlar yaşadı. Yaptığı röportajlarda bebeklerine Mina ve Poyraz adını koymak istediğini söyleyen çift son anda bu isimlerin yanına Deniz’i ekledi. Bunun sebebinin ise ikizlerin doğum tarihinin, 37 yıl önce 6 Mayıs’da idam edilen Deniz Gezmiş’in ölüm gününe denk gelmesi olduğu öğrenildi. Çift, Deniz Gezmiş’in anısına bebeklerinin isimlerini Poyraz Deniz ve Mina Deniz olarak değiştirdi. Bebekler Deniz ismiyle hem Deniz Gezmiş’in hem de anneleri Deniz Uğur’un ismini taşıyacak. İki kilo ağırlığındaki bebeklerin sağlık son derece iyi

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