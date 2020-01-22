Çocuklarına aşı yaptırmayanların sayısı 30 bini buldu; kızamık ve çocuk felcinde artış yaşanıyor

Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı son dokuz yılda 183’ten 30 bine çıktı. Bu astronomik artış, halk sağlığını tehdit eder hale geldi. Aşı karşıtlığı yüzünden kızamık ve çocuk felci hastalıklarında artış oldu. Avrupa’da, ABD’de kızamıktan ölümler görülmeye başlandı. Bazı kesimlerin bilimsel olmayan verilerle halkı yanlış yönlendirdiğini söyleyen uzmanlar, “Aşı hayat kurtarır” diyor.

Aşılama programları; aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıkları engellemeyi, dolayısıyla bu hastalıkların neden olduğu ölümleri ya da sakatlıkları önlemeyi amaçlar. Aşılanma yolu ile bireysel bağışıklık sağlanır ve kişi hastalıktan korunurken, aynı zamanda toplumsal bağışıklık sağlanır. Gelin görün ki, aşılanmamayla doğru orantılı olarak kızamık, çocuk felci gibi hastalıklarda artış var. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre; Türkiye’de 2017 yılında kızamık vakalarının sayısı 69 iken 2018’de bu rakam 510’a, 2019’da da önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666’ya ulaştı.