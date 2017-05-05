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Sağlık

"Çocukların yüzde 20'si fazla kilolu ya da obez"

Prof. Dr. Serap Turan, erişkinlerde görülen tip iki diyabetin artık çocuklarda da görüldüğünü söyledi

05 Mayıs 2017 22:44

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Turan,  "Obezite oranına baktığımızda çocuklarımızın yüzde 20'sinde, fazla kilo ya da obezite var" dedi. Turan, erişkinlerde görülen tip iki diyabetin artık çocuklarda da şişmanlığın artması sonucu görülebildiğini ifade etti. 

Turan, tip iki diyabetin görüldüğü çocukların ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra yaşam sürelerinin de kısa olacağının tahmin edildiğini dile getirerek, "Obeziteye bağlı olarak onlu yaşlarda diyabet görülen çocuklar muhtemelen kendi anne, babalarından daha kısa yaşayacak. Bu çocuklarda yaklaşık 20'li, 30'lu yaşlarda diyabete bağlı komplikasyonları görmeye başlayacağız." diye konuştu.

Obeziteden korunmak için yüksek kalorili, şekerli gıdalardan ve paketli yiyeceklerden uzak durulması gerektiğine işaret eden Turan, şu bilgileri verdi: 

"Geleneksel yiyeceklerimize dönmemiz lazım. Kuru yemiş, süt ürünleri, sebze, meyve ve lifli gıdalar tüketilmesi önemli. Özellikle kurutulmuş gıdalar lif kaynağıdır. Kola yerine ayran içilmeli, yani mümkün olduğunca doğal beslenilmelidir. Ayrıca hareketli bir yaşam sürdürülmesi de obeziteden korunmak için önemli bir faktör.Obezite oranına baktığımızda çocuklarımızın yüzde 20'sinde, fazla kilo ya da obezite var. Böyle olunca, 5 çocuktan biri ya obez ya da obez olacak ayrıca ilerde obeziteye bağlı gelişecek komplikasyonlar için de risk altında."

Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Baştan itibaren anne, babalar, çocuğun beslenmesi, egzersiz yapması ve televizyon karşısında fazla vakit geçirmemesi konusunda hassasiyet göstermeli. Ebeveynlerin öncelikle kendi kilolarını kontrol etmeleri gerek. Kendi kilolarını kontrol ettikleri zaman çocuklarının kiloları da otomatikman kontrol altına alınacaktır. Çocuklarınız sizden ne görüyorsa onu yapıyor."

 

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