Çocukların top kavgası ölümle bitti

Üsküdar'da, yaşları 14 ile 16 arasında değişen çocukların top kavgası ölümle son buldu. Kavga sırasında boynu kırılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir pakta meydana geldi. İddialara göre top vurma yüzünden İbrahim K. (12) ile olayda hayatını kaybeden Soner Y. (16) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında dayak yediğini öne süren İbrahim K., mahalleden tanıdığı arkadaşı Berat A'dan (14) yardım istedi. Hemen olay yerine koşan Berat A., Soner Yazıcı'yı yakalayarak dövmeye başladı. Bu sırada Soner Yazıcı'nın boynunu kollarının arasına alarak uzun süre sıkan Bera A., daha sonra bırakarak kaçtı. Yere yığılan Soner Yazıcı'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yapılan ilk müdahaleden sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, boynu kırılan Soner Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Her ihtimale karşı hastaneye götürülen Yazıcı'nın olay yerinde öldüğü kesinleşti.

Olaydan sonra kaçarak saklanan Berat A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berat A. adliyeye çıkartıldı.

Öte yandan olay sırasında hayatını kaybeden Soner Yazıcı'nın cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gazetecilere açıklama yapan Soner Yazıcı'nın yakını Hayrettin Kopuz, genç çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Kopuz, "Çocuk, parkın yanından geçerken top gelmiş ayağına, o da topa vurmuş. Bu sırada daha öncede aralarında tartışma çıkan biriyle kavga etmişler. O çocuk gitmiş başka bir yakınını çağırmış. Soner'in boynunu dakikalarca sıktıktan sonra yere bırakmış. Çocuğun boynu kırılmış ve olay yerinde can vermiş." diye konuştu.