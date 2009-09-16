‘Çocukların öğretmenlerini bile tanımaz’

Sibel Can ile 8 yıllık eşi Sulhi Aksüt’ün aylardır konuşulan, çok bilinmeyenli boşanma davasındaki sır perdeleri aralanmaya başladı.

“Sibel boşanırken Hakan Ural’a 1 milyon dolar ödeyecekti. Ural’a bu paranın 500 bin dolarını ben ödedim. Ayrıca Ural’a annemin Sarıyer’deki evini verdim.”

“Parada gözüm olsa Beykoz Konakları’ndaki evin yarı hissesini vermezdim.”

Can’ın “Miami dönüşü evde gördüğüm manzara karşısında şoke oldum” dediği olay neydi? Aksüt gerçekten kasayı boşaltmış mıydı? Aksüt’ün dava dilekçesinde bu olayı geçmişte yaşanan bir başka olayı örnek vererek kendini savunduğu ortaya çıktı.

“Sibel, Hakan Ural’a boşanma karşılığında para ödeyecekti. Bu paranın büyük bölümünü ben ödedim. Hakan’a 500 bin dolar ile annemin Sarıyer’deki evini verdim. Kanıtı da var. Hem tapu kaydı, hem de dekont var.” (Bu açıklamayla yıllar önce Hakan Ural’ın eşinden yaklaşık 400 bin dolar alarak boşandığı iddiası da yeni bir boyut kazanıyor. Hakan Ural’ın bu durumda Aksüt’ten 500 bin dolar + Aksüt’ün annesinin Sarıyer’deki evi + Sibel Can’dan 200 bin dolar olmak üzere yaklaşık 1 milyon dolar aldığı ortaya çıkıyor)

Sulhi Aksüt’ün boşanma karşılığı Sibel Can’dan para istediği iddialarına ise iş adamından şu cevap geliyor:

“Sibel bana ’Beykoz Konakları’ndaki evin tapusu yarı yarıya görünüyor, ne olacak bu durum’ diye sordu. Hiç düşünmeden yarı yarıya hissedar olduğum Beykoz Konakları’ndaki evin tamamını kendisine verdim. Benim malda mülkte gözüm yok! Kasadaki parada gözüm olsa bunları yapar mıyım? Ayrıca Sibel ile müşterek hesabımız var, almak istesem müşterek hesaptan alırdım.”

‘Öğretmeni bile tanımaz’

Sibel Can’ın “Çocuklarıma küfür ediyor” gerekçesiyle 6 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdığı Aksüt’ün mahkemeye itiraz ettiği de ortaya çıktı. İddialara göre itiraz sonrası gelişmeler şöyle: Mahkeme bir psikolog tayin ediyor. Bu psikolog hem Emir, hem de Sibel Can ile görüşüyor. Emir “Ben babamı çok seviyorum, şimdi Londra’da. Onu çok özledim” diyor. Bunun üzerine psikolog “Emir Aksüt’ün yatılı da olmak üzere tedbiren babayla kişisel ilişki kurulmasına, çocuğun babasıyla vakit geçirmesinin onun yüksek yararına olduğu” kanaatine varıyor. Bu sonuç velayet konusunda Sulhi Aksüt’e avantaj sağlıyor. Sibel Can ise çocuğun velayetinin babaya verilmemesi için “Sulhi sürekli yurt dışında oğlumla kendisi değil babaannesi ilgileniyor” diyor.

Sibel Can’ın bu iddiasına ise Aksüt’ten şu itiraz geliyor: “İşi için sık sık İstanbul dışında olan Sibel’dir. Çocukların öğretmeninin adını sorun bilmez. İlk evliliğinden olan öbür çocuklarını da okula ben götürüyordum. Hem öz hem üvey çocukların okuldaki velisi bendim. Öğretmenleri sadece beni tanıyorlar. Öğretmenlere sorun hiç Sibel’i okulda görmüşler mi? Mahkeme çocuğumun velayetini yine de annesine verirse eğitim öğrenimini düzenleyecek hakkı tam olarak bana verilsin. Emir’in dersleriyle her şeyiyle ben ilgilenmek istiyorum. Çocuğumu sanat çevresinden uzak tutmak istiyorum, oğlum Emir o çevrede olumsuz etkilenebilir.”