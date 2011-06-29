-ÇOCUKLARIN MOTOR MACERASI FACİAYLA BİTTİ YENİŞEHİR (A.A) - 29.06.2011 - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kozdere köyünde, 3 çocuğun bindiği motosiklet şarampole devrildi. Kazada çocuklardan biri öldü, 2'si ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Kardelen (8) ve Gülenay Çetinkaya (13), yaz tatili için geldikleri Kozdere köyünde, Semih Açıkgöz'ün (12) kullandığı motosikletle gezintiye çıktı. Beypınarı-Kozdere köyleri arasındaki yolda şarampole devrilen motosiklette bulunan 8 yaşındaki Kardelen Çetinkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Gülenay Çetinkaya (13) ve Semih Açıkgöz (12) ise burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.