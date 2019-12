-ÇOCUKLARIN KATİL ZANLISININ AİLESİNE KORUMA KAYSERİ (A.A) - 29.03.2011 - Kayseri'nin Talas ilçesinde yaklaşık 1,5 yıl önce kaybolan çocukların öldürülerek gömdüğü iddiasıyla tutuklanan katil zanlısı U.V.G'nin Yozgat'ta ailesinin yaşadığı köyde geniş güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi. Yozgat Valisi Necati Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''3 çocuğun katledilmesini ifade etmek için vahşet kelimesi bile hafif kalıyor. Tüm Türkiye olay karşısında çok üzüldü ama Yozgatlılar daha fazla üzüldü, herkes lanetliyor'' dedi. Olayın tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da çok büyük bir tepkiyle karşılandığını ve lanetlendiğini belirterek, katil zanlısının Yozgatlı olmasından dolayı kentte derin üzüntü yaşandığını bildiren Şentürk, şöyle devam etti: ''Katil zanlısı U.V.G, Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Külekçi köyü nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte uzun süre dışarıda yaşamış, Almanya'ya gitmiş, evlenmiş ve 1 yıllık evlilikten sonra boşanmış. Düzensiz hayatı olan bir şahıs. Halen Yozgat'ta yaşayan biri değil. Bütün bunlara rağmen, Yozgat nüfusuna kayıtlı olması Yozgat halkını derinden üzmüştür, derinden yaralamıştır. Keşke hiçbir yerde böyle bir hadise olmasa. Meseleye şehir bazından çok ülke bazında bakmak lazım. Bu vahşet, çocuklara karşı işlenmiş bir suçtur, bir cinayettir. Tasavvuru imkansız bir kötülüktür. Vahşet bile bu cinayeti ifade etmekte az kalır, aciz kalır. Keşke hiçbir yerde vuku bulmasa. Tüm Türkiye çok üzüldü ama Yozgatlılar çok daha fazla üzüldü.'' Öldürülen çocukların ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Yozgat Valisi Şentürk, ''Şüpheli devletin elindedir. Bağımsız mahkemeler, onun için gereken her türlü cezayı tertip edecektir. Yasal açıdan gereken her şey yapılacaktır. Bu bakımdan ben sükunet ve itidal tavsiye ediyorum. Çocukları öldürülen ailelerin üzüntüsü, bizim üzüntümüzdür, o çocuklar bizim çocuklarımızdır. Teessürlerimi ve taziyelerimizi bildiriyorum. İtidal ve sabır diliyorum. Devletimiz gereğini yapacaktır'' diye konuştu. -ZANLININ AİLESİ VE EVİ KORUMA ALTINDA- Vali Şentürk, katil zanlısının anne ve babasının koruma ile ilgili bir talebi olmadığını ancak buna rağmen devlet olarak her türlü tehdide karşı bazı tedbirler aldıklarını da kaydetti. Kayıp çocukların Çayıralan yakınlarına gömüldüğünün ortaya çıkmasının ardından jandarma ekiplerinin ailenin yaşadığı Külekçi köyünde önlem aldığını bildiren Şentürk, ayrıca sivil jandarma ekiplerinin de her türlü saldırıyı önlemeye yönelik görev yaptığını aktardı. -KÖYLÜLER VE KATİL ZANLISININ AİLESİ ŞOKTA- Zanlı U.V.G'nin anne ve babasının oturduğu Külekçi köyünün muhtarı Arif Kaygısız da olayın duyulmasından sonra tüm Türkiye gibi kendilerinin de büyük bir şok yaşadıklarını söyledi. U.V.G'nin babası Ahmet G. ve annesi Fatma G'nin de hala yaşananların şokunu yaşadığını kaydeden Kaygısız, ''Olaydan sonra telefonlarını ve evlerinin kapılarını kapattılar. Kimseyle görüşmüyorlar, basın mensuplarının görüşme taleplerini de kabul etmiyorlar. Bütün köylüler de evlerine kapandı. Kimse kimseye gitmiyor. Olay acı, keşke olmasaydı. U.V'nin böyle bir şey yaptığını duyunca şok olduk. Köylüler olarak çok büyük bir şok içerisindeyiz. Böyle bir vahşetle anılmak istemezdik'' diye konuştu.