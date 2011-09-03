-Çocukların kaçırılmasını Taliban üstlendi PEŞAVER (A.A) - 03.09.2011 - Pakistan'daki çocukların Afganistan'a kaçırılmasının sorumluluğunu Pakistan Talibanı üstlendi. Pakistanlı yetkililerce dün yapılan açıklamada, Pakistanlı 40 çocuğun Taliban militanlarınca Pakistan'ın Bacaur aşiret bölgesinden Afganistan'a kaçırıldığı bildirilmişti. Yerini gizleyerek açıklamada bulunan Pakistan Talibanı sözcüsü İhsanullah İhsan, ellerinde bulunan 25 erkek çocuğunu, Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pakistan ordusuna destek veren aşiret mensuplarını cezalandırmak amacıyla kaçırdıklarını söyledi. Kaçırılan çocuklara ne olacağına Bacaur bölgesindeki Pakistan Talibanı'na mensup militanların karar vereceğini belirten İhsan, ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla sınır bölgesini ziyaretlerde bulunması beklenen çok sayıda kişilere yönelik geniş çaplı adam kaçırma eylemleri yapacaklarını da sözlerine ekledi. Ellerinde 20-25 kadar erkek çocuğunun bulunduğunu belirten İhsan, çocukların nerede tutuldukları hakkında bilgi vermezken Bacaur'daki üst düzey devlet yetkilisi İslam Zeb 25 erkek çocuğundan haber alınamadığını kaydetti. Yetkililerce daha önce yapılan açıklamada Bacaur bölgesinden Afganistan sınırını yanlışlıkla geçen 60 çocuktan 20'sinin geri dönmesine izin verildiği, yaşları 12 ila 14 olan 40 çocuğun ise Afganistan'da tutulduğu bildirilmişti. Yetkililer kaçırılan erkek çocuklarının El Kaide terör örgütü ve Taliban'a karşı çıkarak silahlı mücadele yürüten Mamun aşireti mensuplarının çocukları olduğunu belirtti.