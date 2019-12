Çocukların hayali Disneyland İstanbul'a geliyor

T24 -

Alınan bilgiye göre, ''Disney On Ice'' 2010-2011 yıllarındaki Avrupa turuna 29 Eylülde İstanbul'dan başlayacak.





''Disney One Ice'', İstanbul Abdi İpekçi Arena'da 29 Eylül-10 Ekimdeki gösterinin ardından 13-17 Ekimde Ankara'da Yeni Ankara Arena, 20-24 Ekimde İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda seyirciyle bir araya gelecek.





Gösteri, ''Mickey Mouse'', ''Minnie Mouse'' ve dostlarının Disneyland'da geçirdiği renkli macerayı konu alıyor.





İzleyenlerin adeta ''Disneyland'' deneyimine ortak olduğu gösteride ''İnanılmaz Aile'', ''Alice'', ''Karayip Korsanları'' ve ''Oyuncak Hikayesi'' gibi ''Disney'' karakterleri de buz sahnesinde yerlerini alacak.





''Disney On Ice–Disneyland Macerası''nın konusu şöyle:



''Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy ve Pluto artık değişikliğin zamanının geldiğine karar verir. Disneyland'da ev sahibi olmak yerine bu defa kendileri Disneyland'a gitmek üzere bir plan hazırlar. Maalesef bu arada kötü kalpli kraliçenin başka planları vardır ve Minnie'nin parmağını dönen tekerleğe sıkıştırarak sihirli krallığı 100 yıllık uykuya sürükler, hem de olanlardan habersiz Donald ile birlikte. Mickey, Pluto ve Goofy seyircilerin yardımıyla neler olduğunu, Minnie ve Donald'ın yardıma ihtiyaç duyduğunu fark eder. İnanılmaz aileden destek alırlar ve böylece bütün kahramanlar cesurca kötü kalpli kraliçenin peşine düşer. Yine seyircinin yardımıyla Minnie ve Donald'ı uykularından kurtararak sihirli krallığı kurmak için gerekli olan sihri yeniden oluştururlar. Disneyland bir kez daha dünyadaki en mutlu yer olur.''