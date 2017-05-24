Çocukların eline urgan verip 'İdam istiyoruz' diyen öğretmene yalnızca 'kınama'

Görev yaptığı Başakşehir TOKİ Osmangazi İlkokulunda, küçük yaştaki öğrencilerin eline urgan vererek fotoğraf çeken öğretmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Valiliği’nce söz konusu öğretmene yalnızca kınama cezası verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin konuyla ilgili soru önergesine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzası ile cevap verildi. Görev yaptığı TOKİ Osmangazi İlkokulunda, 3. sınıf öğrencilerinin eline idam ipi vererek fotoğraflarını çeken ve “İdam istiyoruz başkan” notuyla sosyal medya hesaplarında paylaşan sınıf öğretmeni Aydın Erekmen hakkında, İstanbul Valiliğince yürütülen idari soruşturmanın tamamlandığını bildiren Milli Eğitim Bakan İsmet Yılmaz, söz konusu öğretmene kınama cezası verildiğini açıkladı.

“Halkı suç işlemeye tahrik ettiği ve küçük yaştaki çocukların psikolojisini bozduğu” gerekçesiyle Sınıf Öğretmeni Aydın Erekmen hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve savcılıkça “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle hakkında adli soruşturma başlatılmıştı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın soru önergesine verdiği cevapta, “İstanbul Valiliğince söz konusu öğretmen hakkında yapılan inceleme/soruşturma neticesinde; adı geçenin 657 sayılı Kanunun 125/B/d maddesi uyarınca 'Kınama' cezası ile tecziye edildiği belirtilmektedir” denildi.

“Ödül gibi ceza” olarak yorumlanan kınama kararının gerekçesinin ise “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu” olduğu ifade edildi.