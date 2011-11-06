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Çocukların attığı maytap 13 dükkanı yaktı

Batman'da çocukların patlattığı maytap 13 iş yerinin yanmasına sebep oldu.

06 Kasım 2011 02:00

T24 - Batman'da çocukların patlattığı maytap 13 iş yerinin yanmasına sebep oldu. Yangın üç saatte söndürülürken dükkanlar kullanılamaz hale geldi.


Karşıyaka Mahallesi'nde çocuklarının patlattığı maytap, 10 Nisan Polis Merkezi yanındaki semt pazarında yangın çıkmasına neden oldu.


İşyeri sahiplerinin yangını söndürme çabası sonuçsuz kalınca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Müdahalelerin yetersiz kalması ve yangının büyümesi üzerine 10 Nisan Polis Merkezi önündeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) alevlere su sıkarak söndürmeye çalıştı.


Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, 13 iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.


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