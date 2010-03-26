Çocuklarımız sokakta değil, okulda çalışsın...

T24 - Garanti Emeklilik, Milli Eğitim Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile ‘Kalem Tutan Eller’ projesini hayata geçirdi. Sokakta çalıştırılan binlerce ilköğretim öğrencisini sokaklardan kopartarak okullarına bağlamayı hedefleyen proje için düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, “Çocuklar sokaktan kurtarılmadıkça hiçbirimiz rahat etmeyeceğiz” dedi.





Garanti Emeklilik; Milli Eğitim Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirdiği, sokakta çalışan ilköğretim öğrencilerine yönelik “Kalem Tutan Eller” projesini, düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Garanti Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen ile Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı katıldı.





Projenin detaylarının paylaşıldığı toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Türkiye’nin geleceği olan çocuklar için eğitimin önemini vurgularken, son dönemde bu konuya olan ilginin ve duyarlılığın artmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Devletin de bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer alan kuruluşları desteklediğini belirten Çubukçu, “Hani o arabamızın penceresini kapadığımız sokakta çalışan çocuklar sokaklardan kurtarılmadıkça hiçbirimiz rahat etmeyeceğiz” dedi. Çubukçu, “Kalem Tutan Eller” projesini hayata geçiren Garanti Emeklilik ve Boğaziçi Üniversitesi’ne teşekkür etti.









İstanbul Valisi Muammer Güler ise, ilk etapta sadece İstanbul’da hayata geçen Kalem Tutan Eller projesinin kendilerini heyecanlandırdığını ve projenin başarıya ulaşması için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.





Özen: Toplumu ileri götürecek





Garanti Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Özen, “Garanti çatısı altında, Türkiye'yi her alanda ileriye götürecek, genç nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunacak, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda bugüne kadar gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin yanında Kalem Tutan Eller gibi farklı uzun soluklu projeler yaratmaktan büyük mutluluk duyduğunu” belirtti.





Adalı: Ciddi bir toplumsal sorun





İlköğretim çağındaki çocukların, düzenli olarak okula gitmeleri gerekirken sokakta çalışmaları ya da çalıştırılmalarının, toplumun ciddi sorunlarından biri haline geldiğini belirten Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı da, şunları söyledi:





“Çocuklarımızın sokakta çalışmasının doğurduğu en önemli problem, onların birçok tehdide açık hale gelmesi. Sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocukların büyük çoğunluğu eğitimlerini yarıda bırakıyor. İyi kötü muhakemesini yapamadıklarından, sokaktaki kötülüklere yenik düşüyorlar. Bu noktada onları korumanın yolu, okulda tutmaktan geçiyor. Bizim projemizin temel amacı, misyonu da işte bu.





Sokakta çalışan çocuklara okulu yeniden sevdirmeyi ve eğitimlerinin devam etmesini sağlamayı, bu sayede onları sokaktan kopartmayı hedeflediğimiz Kalem Tutan Eller projemiz için, en etkili katkıyı sağlamak üzere üniversitenin, yani bilimin desteğini yanımıza aldık. Ve bugün, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile el ele vererek, Milli Eğitim Bakanlığımız’ın himayesinde Kalem Tutan Eller Projesini hayata geçirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.”





'1 milyon lira kaynak ayıracağız'





Kalem Tutan Eller projesi kapsamında, çocukları sokaktan kurtarmak hedefiyle var güçleriyle çalışacaklarını belirten Adalı, uzun yıllar devam ettirmeyi planladıklarını bu sosyal sorumluluk projesi için ayıracakları kaynağın 1 milyon liraya ulaşacağını belirtti.









İlk etapta bin çocuk eğitilecek





Kalem Tutan Eller projesinin ana hatları şöyle:





- Projede pilot bölge olarak İstanbul seçildi. İlk etapta, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye olmak üzere 5 ilçede 15 okulda, yaklaşık 1.000 çocuk ile yürütülen proje, ilerleyen dönemlerde daha fazla okul ve çocuğa ulaşacak şekilde yaygınlaştırılacak.





- Projenin ilk etabında 14 rehber danışman ve 41 kurs öğretmeni görev alıyor. Çocuklar, hafta içi ve haftasonu birer gün olmak üzere her hafta toplam iki gün, okul başarılarını artırmaya yönelik eğitim alıyorlar. Ayrıca Garanti Emeklilik çalışanlarının da katkısıyla, kişisel gelişimlerine yönelik etkinliklere katılıyorlar.





- Çocukların ailelerine mutlu geleceğin iyi bir eğitimden geçtiği, aile geçiminin çocuğun görevi olmadığı, bu görevin ebeveyn ve/veya devletin olduğu anlatılıyor. Çocukların okula devam etmesinin önemi konusunda aileler bilinçlendiriliyor.



