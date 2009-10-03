'Çocuklarıma bu gerçeği nasıl anlatacağım'

Seigner, eşinin ABD'ye iade edilmemesi için yoğun bir hukuk savaşı başlatığını da söyledi.Zürih Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almak için İsviçre'ye giden Polanski 32 yıl önce meydana gelen bu olay yüzürden ABD tarafından arananlar listesindeydi. Bir polis memurunun bunu fark etmesi üzerine Zürih Havalimanı'nda tutuklanınca ilk iş olarak eşi Emmanuelle Seigner'i aradı. Kendisi de bir oyuncu olan Seigner soluğu Zürih'te aldı ve eşine İsviçre'nin en iyi avukatlarından biri olan Lorenz Erni'yi tuttu.Roman Polanski ve çocukları ile normal aileler gibi bir yaşam sürdüklerini söyleyen Seigner Habertürk'le yaptığı konuşmada "Çocuklarım babalarının çektiği filmleri seyretmiyor. Çünkü Roman çocuk filmi çekmiyor. Belki Oliver Twist çocuk filmi sayılabilir. Ama kızımız Piyanist filmini izledi. Hatta zaman zaman seti de ziyaret etti" dedi.Küçüklüğünde İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi soykırımından kurtulan, daha sonra da 9 aylık hamile eşi Sharon Tate vahşi bir şekilde öldürülen Polanski"nin geçmişinde atlatılması güç travmalar olduğunu hatırlatan bir soru üzerine Seigner "Onunla yaşamak zor ya da ürkütücü değil. Çünkü ben ona aşığım. Başına ne gelirse gelsin göğüs germek zorundayım. Korkmak kaçmak yok benim yapımda. Ama asıl sorunum babalarının durumunu çocuklara anlatmak "diye konuştu.Emmanuelle Seigner ile Roman Polanski'nin ilişkisi Frantic filmiyle başladı. 76 yaşındaki Polanski ile 43 yaşındaki Seigner 1989 yılından bu yana evli. Çift evlendiğinde Polanski 56, Seigner 23 yaşındaydı. Polanski ve Seigner'in iki çocuğu var.