Çocukları yemeye zorlamayın

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, aileler çocuklarını tabaklarındaki yemekleri ve sebzelerini bitirmeye zorlayarak iyi bir amaç güdebilirler, ancak bu ters tepebilir.



New York eyaleti Ithaca'daki Cornell Üniversitesi ile New Mexico Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, "Akılsızca Yemek: Neden Düşündüğümüzden Çok Yiyoruz" konulu bir araştırma yürüttüler. Çocukları anaokuluna giden annelere, "çocuklarının, tabaklarındaki yemeklerini hangi oranda bitirdikleri" soruldu. Çocuklara da, "sabah anaokulunda ne kadar, tatlandırılmış renkli tahıl gevreği yemeyi arzu ettikleri" sorusu yöneltildi.



Çocuklara kâselerini istedikleri kadar tahıl gevreği doldurmalarına izin verildikten sonra, kâselerdeki gevrek tartıldı.



Baş araştırmacı Brian Wansink'in açıkladığı sonuçlara göre, çocuklarına tabaklarında yemek bırakmamalarını sürekli söyleyen daha kontrollü ailelerin çocukları, özellikle de erkek çocuklar, anaokulunda daha büyük porsiyon tahıl gevreği istiyor.



Araştırmacılara göre çocuklarına tabaklarında yemek bırakmamalarını söyleyen anne-babalar, bunu yapmakla muhtemelen, "çocukların yemek konusunda kendilerini kontrol etmeleriyle ilgili gelişimlerine" müdahale etmiş oluyorlar. Araştırmacılara göre yedikleri veya yemedikleri üzerinde büyüklerin kontrolü altındaki çocuklar, evden uzaktayken, bu kontrol azaldığı için, "daha fazla yeme" biçiminde tepki gösterebiliyor.



Bulgular, ABD'de obeziteyle ilgili bir konferansta sunuldu.



(AA)

