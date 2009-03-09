T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çocukları yemeye zorlamayın

Yapılan bir araştırmaya göre, çocukları tabaklarındaki yemeği bitirmeye zorlamak ters tepebilir.

09 Mart 2009 02:00

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, aileler çocuklarını tabaklarındaki yemekleri ve sebzelerini bitirmeye zorlayarak iyi bir amaç güdebilirler, ancak bu ters tepebilir.

New York eyaleti Ithaca'daki Cornell Üniversitesi ile New Mexico Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, "Akılsızca Yemek: Neden Düşündüğümüzden Çok Yiyoruz" konulu bir araştırma yürüttüler. Çocukları anaokuluna giden annelere, "çocuklarının, tabaklarındaki yemeklerini hangi oranda bitirdikleri" soruldu. Çocuklara da, "sabah anaokulunda ne kadar, tatlandırılmış renkli tahıl gevreği yemeyi arzu ettikleri" sorusu yöneltildi.

Çocuklara kâselerini istedikleri kadar tahıl gevreği doldurmalarına izin verildikten sonra, kâselerdeki gevrek tartıldı.

Baş araştırmacı Brian Wansink'in açıkladığı sonuçlara göre, çocuklarına tabaklarında yemek bırakmamalarını sürekli söyleyen daha kontrollü ailelerin çocukları, özellikle de erkek çocuklar, anaokulunda daha büyük porsiyon tahıl gevreği istiyor.

Araştırmacılara göre çocuklarına tabaklarında yemek bırakmamalarını söyleyen anne-babalar, bunu yapmakla muhtemelen, "çocukların yemek konusunda kendilerini kontrol etmeleriyle ilgili gelişimlerine" müdahale etmiş oluyorlar. Araştırmacılara göre yedikleri veya yemedikleri üzerinde büyüklerin kontrolü altındaki çocuklar, evden uzaktayken, bu kontrol azaldığı için, "daha fazla yeme" biçiminde tepki gösterebiliyor.

Bulgular, ABD'de obeziteyle ilgili bir konferansta sunuldu.

(AA)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24