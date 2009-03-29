Çocukları yasa yürürlüğe girmeden sigortalandı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in çocuklarının, Sosyal Güvenlik Reformu’nun yürürlüğe girdiği 30 Nisan 2008’den hemen önce sigorta yaptırdıkları ve eski yasaya tabi oldukları için büyük avantaj elde ettikleri ortaya çıktı.



Ancak Bakan Şahin, çocuklarının izni alınmadan sigorta kapsamına alındığını savundu.



Hürriyet ve Vatan gazetelerinin dün verdiği haberlere göre, Şahin’in 1993 doğumlu kızı Büşra, yasa yürürlüğe girmeden 18 gün önce, ağabeyinin Ankara’daki avukatlık bürosunda işe girdi, bir gün sonra çıktı. Şahin’in 1995 doğumlu oğlu Burak da yeni yasa yürürlüğe girmeden sadece 4 gün önce işe başlamış gösterildi. İstanbul’daki bir reklam ajansında işe başlamış görünen Burak Şahin, 15 gün sonra “işten ayrıldı”. Böylece Şahin’in iki çocuğu da 65 yaşında emeklilik ve en az 7 bin 200 gün prim ödeme şartlarından kurtulmuş oldu.



‘Müracaatım yok’



Şahin, müracaatı olmadan çocuklarının sigorta işleminin nasıl yapıldığını resmi mercilerden öğrenmek istediğini, bunun için de 30 Mart pazartesi gününü beklemesi gerektiğini söyledi. Şahin, “çocuklarının erken yaşta emeklilik için yeni yasa çıkmadan önce sigorta ettirildiğini gazete haberlerinden öğrendiğini” kaydederek şöyle konuştu:



“Çocuklarımın velisi benim. Dolayısıyla benim müracaatım olmadan, çocuklarımın sigorta ettirilemeyeceğini düşünüyorum. O sebeple iznim alınmadan, müracaatım olmadan çocuklarımın sigorta işleminin nasıl yapıldığını resmi mercilerden öğrenmek istiyorum. Şu anda Antalya’da bulunuyorum. Bunun için de pazartesi gününü (yarın) beklemem gerekiyor.”

