-ÇOCUKLARI YARALAYAN PİTBULL YAKALANDI ESKİŞEHİR (A.A) - 17.08.2010 - Eskişehir'de 12 Ağustosta parkta ikisi çocuk 3 kişiye saldırarak yaralayan pitbull, Tepebaşı Belediyesi ve polis ekiplerince yakalanarak Doğal Yaşam Merkezi'ne konuldu. Tepebaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Ağustosta Çamlıca Mahallesi'nde 3 kişiyi ısırarak yaralayan pitbull cinsi köpek, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü köpek toplama ekibi ve emniyet güçlerinin iş birliğiyle yakalandı. Doğal Yaşam Merkezi'ne konulan köpeğin sahibinin bulunmasına çalışıldığı bildirildi. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, köpeği ayrı bir bölmede tuttuklarını, ilk kontrollerde köpekte hastalığa rastlanmadığını belirtti. Selek, pitbull, dogo argentino ve benzer ırkların melezleri olan tehlikeli hayvanların ağızlıksız, tasmasız, aşısız ve belgesiz dolaştırılmasının suç olduğunu ifade ederek, vatandaşların tehlikeli hayvan sınıfına giren köpekler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü, diğer şikayetler için Tepebaşı Belediyesini arayabileceklerini bildirdi. Eskişehir'de, 12 Ağustosta, parkta oynayan Sami Sefa Uysal (8) ile Jülide Pelin Uyanık'ı (11) yaralayan pitbull, oğlunu kurtarmaya çalışan Soner Uysal'ı ısırmıştı.