Çocukları yaralayan motosikletli 2 kişi, mahalleli tarafından linç edilmek istendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde rahatsızlık verdiği iddiasıyla kovalanan motosikletli 2 kişi, 2 çocuğa çarparak yaralanmalarına neden oldu. Olay üzerine toplanan yaklaşık bin kişi motosikletlilerin sığındığı pastaneye saldırıp linç etmek istedi.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle gezen ve vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddia edilen, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli mahalle sakinlerince kovalanmaya başlandı. Bu sırada motosiklet yolda oyun oynayan 2 çocuğa çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Ünsal Yücel'in DHA'da yer alan haberine göre, toplanan kalabalık yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede sıkıştırdı. Olayı duyan yaklaşık bin kişilik kalabalık pastanenin camlarını kırarak şüphelileri linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Pastane polis ve jandarma ekiplerince güvenlik çemberine alınırken, toplanan kalabalık şüphelilerin kendilerine verilmesini istedi.

Belediye başkanı da sakinleştiremedi





Olay yerine gelen Keşan Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Özcan, AKP Keşan İlçe Başkanı Mustafa Mercan ve Yenimescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar da vatandaşları yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.





Polis havaya ateş açtı





Zaman zaman gerilimin arttığı olayda polis havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kalabalık tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Bunun üzerine ilçeye, Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden takviye ekipler sevk edildi. Trafiğe kapanan caddede vatandaşların dağılması için polis ve jandarma biber gazıyla müdahalede bulundu.