T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocukları yaralayan motosikletli 2 kişi, mahalleli tarafından linç edilmek istendi

Motosikletli 2 kişi pastaneye saklandı fakat kalabalık camları da kırdı

27 Haziran 2015 15:09

Edirne’nin Keşan ilçesinde rahatsızlık verdiği iddiasıyla kovalanan motosikletli 2 kişi, 2 çocuğa çarparak yaralanmalarına neden oldu. Olay üzerine toplanan yaklaşık bin kişi motosikletlilerin sığındığı pastaneye saldırıp linç etmek istedi.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle gezen ve vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddia edilen, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli mahalle sakinlerince kovalanmaya başlandı. Bu sırada motosiklet yolda oyun oynayan 2 çocuğa çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Ünsal Yücel'in DHA'da yer alan haberine göre, toplanan kalabalık yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede sıkıştırdı. Olayı duyan yaklaşık bin kişilik kalabalık pastanenin camlarını kırarak şüphelileri linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Pastane polis ve jandarma ekiplerince güvenlik çemberine alınırken, toplanan kalabalık şüphelilerin kendilerine verilmesini istedi.

 

Belediye başkanı da sakinleştiremedi



Olay yerine gelen Keşan Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Özcan, AKP Keşan İlçe Başkanı Mustafa Mercan ve Yenimescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar da vatandaşları yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.



Polis havaya ateş açtı



Zaman zaman gerilimin arttığı olayda polis havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Kalabalık tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Bunun üzerine ilçeye, Edirne Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden takviye ekipler sevk edildi. Trafiğe kapanan caddede vatandaşların dağılması için polis ve jandarma biber gazıyla müdahalede bulundu.

ETİKETLER

edirnemotosiklet2 çocukyaralamakazalinç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24