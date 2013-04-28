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Politika

Nabi Avcı: Çocukları test cenderesinden kurtaracağız

Nabi Avcı SBS ile ilgili soruya, çalışmların devam ettiğini, ancak yapacakları kapsamlı değişikliği 1 yıla sığdırmanın mümkün olmadığını ifade etti

28 Nisan 2013 19:46

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) yapılması planlanan değişikliğe ilişkin, "Çocukları test cenderesinden, çoktan seçmeli sistemden kurtaracak yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Açık uçlu sorularla yürüyen bir seçme daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz" dedi.

Türk Eğitim Derneğinin (TED) Uluslararası Eğitim Forumu'nun üçüncüsü, "Eğitim Siyaseti Nedir" başlığı altında TED Ankara Koleji'nde yapıldı. Forumda konuşan Milli Eğitim Bakanı Avcı, SBS ile ilgili soruya "Açık uçlu sorularla yürüyen bir seçme daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Ancak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


'1 yıla sığdırmak mümkün değil'


Avcı, konuşmasının ardından forumun oturumunda katılımcıların, Seviye Belirleme Sınavı'na (SBS) ilişkin sorusu üzerine, böyle kapsamlı bir değişikliği bir yıla sığdırmanın mümkün olmadığını söyledi. Çocukların 4 yılda ders içi ve ders dışı birçok faaliyet yaptığı bilgisini veren Avcı, bu performanslarını, başarılarını ders dışı etkinliklere dahil etmeye yönelik bir sistem planladıklarını kaydetti.

Şu anda geriye dönük performans değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Avcı, "Çocukları test cenderesinden, çoktan seçmeli sistemden kurtaracak yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Açık uçlu sorularla yürüyen bir seçme daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Ancak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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