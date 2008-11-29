Çocukları fuhuşa zorlayan çete çökertildi

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde geçen ay "Pitbulllu" suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan bir kişinin liderliğini yaptığı 13 kişilik bir suç örgütü daha çökertildi.



Alınan bilgiye göre, Nilüfer’de geçen ay düzenlenen operasyonda tutuklanan H.H’nin liderliğini yaptığı organize suç örgütünün üyelerinin, tecavüz ettikleri 4 kız çocuğunu kamera görüntüleriyle tehdit ederek fuhşa zorladıkları ihbarını alan güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Bursa’nın merkez Nilüfer ve Osmangazi ile İznik ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen O.A, R.A, M.A.T, İ.T, H.Ö, V.Ç, M.B, M.G, B.I, N.Y, K.Y, R.Y, S.E. gözaltına alındı.



Zanlılar, sorgulamalarının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz, fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek" suçlarından adliyeye sevk edildi. Bu arada, 15 yaşından küçük ve lise birinci sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen kız çocuklarının güvenlik güçlerince Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.



Pitbullu organize suç örgütü



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görükle beldesinde bazı kişilerin suç örgütü kurarak, nitelikli tehdit, kasten yaralama, cinsel saldırı ve nitelikli yağma suçlarını işlediklerine ilişkin istihbaratı üzerine zanlıları 25 Temmuz'dan bu yana takibe almıştı. Yarısı fuhuş ve tecavüzden olmak üzere 20’nin üzerinde mağdurun ifadesine başvuran ekipler, bazı örgüt üyelerinin, evlerine götürdükleri genç kızlara tecavüz ettikleri, bu sırada görüntülerini kameraya aldıkları kızlara, "CD’leri ailesine göndermekle tehdit ederek" fuhuş yaptırdıkları saptanmıştı.



Örgüt üyelerinin, çeşitli gasp ve bıçakla yaralama olaylarının da zanlıları olduğu belirlenmişti.

Jandarma ekiplerince 20 Ekim Pazartesi günü 14 ayrı eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çete lideri olduğu iddia edilen "Çakal" lakaplı Mustafa D ile ortaya çıkartılan yeni suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen H.H’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemece tutuklanan 11 zanlının, barakalarda yetiştirdikleri "Pitbull" cinsi 5 köpeği de tehdit unsuru olarak kullandıkları bildirilmişti.



