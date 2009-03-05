Çocukları Erdoğan'dan uzak tutun!

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, küresel ekonomik krize karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını, ülkede işsizliğin arttığını söyledi.





Sezer, DSP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Harun Öztürk ve Çiğli Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tekin ile Çiğli ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.



Ecevit'in partisi olarak Türkiye'yi adım adım dolaştıklarını anlatan Sezer şunları söyledi:



"Birileri özel uçaklara binip illere gidiyor. Gittiklere ile yakın yerlerde yaşayan vatandaşları otobüse doldurup, meydanlara getiriyor. Yarım saat konuşup, sonra özel uçağı ile sırça köşküne dönüyor. Vatandaş artık çözüm istiyor. Çözümü de DSP buldu."



Sezer, çiftçi, esnaf ve emeklinin durumunun perişan olduğunu, gençlerin geleceğe umutla bakamadığını ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu duruma rağmen "pembe tablo çizdiğini" savunarak şöyle dedi:



"Geçenlerde Erdoğan dedi ki 'Nereden nereye geldik. Türkiye'yi 250 milyarlık bir ekonomik büyüklükten aldık. 750 milyara çıkardık.' Herhalde doları kast ediyor. Bu, yılda yüzde 42 büyüme demek, insaf. Küçük at da civcivler de yesin Tayyip Erdoğan. Yüzde 42 büyüdük de biz mi görmedik? Yoksulluk işsizlik onun için mi arttı, onun için mi sen kömür dağıtmakla övünüyorsun? Bu kadar algılaması eksik, bu kadar gerçeklerden uzak başbakan herhalde olsa olsa Tayyip Erdoğan olur. 'Atma Recep din kardeşiyiz' derler adama."



Müzmin muhalefete laf yetiştiriyor



Zeki Sezer, krizin "teğet geçmediğini", Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun hükümetin 6 yıldır uyguladığı politikaların sonucu olduğunu iddia etti.



ABD'den gelen küresel finansal krizin Türkiye'deki etkilerinin mayıs ayında hissedileceğini, bütün dünyanın krize karşı ekonomik tedbirler aldığını ifade eden Sezer şöyle konuştu:



"Türkiye'de işsizlik tavana çıktı ama bizim Başbakan yan gelip yattı. Alternatif olması gereken müzmin ana muhalefet var. Başbakan bu müzmin muhalefete laf yetiştirmeye çalışıyor. Çünkü onu ayakta tutmaya çalışıyor. O müzmin muhalefet varlığı ile AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı ayakta tutuyor. Birbirlerini besliyorlar. Bugün kara çarşafa rozet takan Baykal, 2003 başında Tayyip Erdoğan'a da başbakanlık rozeti takmıştı."



Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın TV ekranlarında "kayıkçı kavgası" yaptığını savunan Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Siyasetin zamanla üslubu yerle bir oldu. Çünkü onlarda çözüm, proje, vizyon yok. TV'lerdeki ana haber bültenleri artık 18 yaşından küçüklerin izlemesi için sakıncalı hale geldi. Baykal ile Erdoğan'ı izleyen çocuklar olumsuz etkilenebilir. Bizim de kavgamız var, Türkiye'yi karanlığa gömenlere karşı kavgamız var."



Zeki Sezer, AK Parti için "denizin bittiğini" savunarak, partisinin belediye başkan adayları için oy istedi.

