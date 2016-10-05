Çocukları 30 yıl evden çıkmayan çifte soruşturma

Almanya'da 43 yaşında bir adamın, Bavyera eyaletindeki Bayreuth kenti yakınlarında bir köyde 30 yıl boyunca neredeyse hiç evden dışarı çıkmadığı ortaya çıktı.

Polis, oğullarını zorla evde tuttuğu şüphesiyle anne-baba hakkında soruşturma başlattı.

Çift, oğullarının kendi isteğiyle evde kaldığını söyledi.

Polis yetkilileri ise ismi açıklanmayan kişinin yetersiz beslenmiş, ihmal edilmiş ve stres altında göründüğünü açıkladı.

13 yaşında okulu bırakan ve eve kapanan kişinin annesi yerel medyaya yaptığı açıklamada, oğlunun dışarı çıkmak istemediğini ve anne olarak oğlunu korumayı amaçladığını söyledi.

Polis ise geçen ay kendilerine ulaşan bir ihbar üzerine ailenin yaşadığı eve giderek adamı hastaneye götürdü.

Alman polisi olayla ilgili olarak "kurtarma operasyonu" ifadesini kullanmıyor, cezai bir vakadan çok bir aile trajedisi yaşandığını düşünüyor.

Polis sözcüsü Juergen Stadter basın açıklamasında "Adamın dış dünyayla bağı olmadan ne kadar süredir orada yaşadığını ya da evi terk etme fırsatı bulunup bulnmadığını bilmiyoruz" dedi.

Stadter "Belki de adam böyle istemiştir" diye de ekledi.

Polis adamın evin içinde rahatça dolaşabildiğinin ve zincirlemediğinin tespit edildiğini de söyledi.

Acil yardım ekipleri eve geldiğinde adamın hastaneye gitmek istemediği de aktarıldı.

Stadter "Orada kendini güvende hissediyor görünüyordu" dedi.

Polis araştırmasında eve kapanan kişinin 13 yaşına kadar okula gittiği ancak sonra devam etmediği ortaya çıktı.

Okul kayıtlarına göre okul yönetimi adamın 13 yaşındayken derslere katılmaya uygun olmadığı yönünde karar almış.

Nordbayerische Kurier isimli yerel gazeteye konuşan anne ise oğullarını kurtarma gibi bir durumun sözkonusu olmadığını söyledi. "Sadece dışarı çıkmak istemedi" diyen anne ebeveyn olarak onu korumak istediklerini ve oğullarının ikametgah bürosunda kayıtlı olduğunu belirtti.

Bayreuth kentindeki hastane adamın "bu koşullar altında olabileceği kadar iyi olduğunu" açıkladı.

Hastane sözcüsü adamın uzman doktorlar, hemşireler ve terapistler tarafından tedavi edildiğini ve hasta olup olmadığını ve akıl sağlığının durumunu anlamaya çalıştıklarını açıkladı.

13 yaşındaki bir çocuğun gençlik, sosyal ve sağlık hizmetlerinin gözünden nasıl kaçtığı sorusunun yanıtı henüz bilinmiyor.