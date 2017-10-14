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Kültür-Sanat

Çocuklardan çok yetişkinlerin ilgisini çeken 'Oyuncak müzesi'

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Kepez Belediyesi'nin 'Anadolu Oyuncak Müzesi'ne, çocuklardan daha çok yetişkinler ilgi gösteriyor

14 Ekim 2017 14:59

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Kepez Belediyesi\'nin \'Anadolu Oyuncak Müzesi\'ne, çocuklardan daha çok yetişkinler ilgi gösteriyor.
Antalya çalışma hayatının simge tesislerinden Dokuma Fabrikası\'nı parka dönüştüren Kepez Belediyesi, burada işçi çocuklarının gittiği kreşi de Anadolu Oyuncak Müzesi yaptı. Müzede, 9 ayda 16 Avrupa ülkesinin yanı sıra Türkiye\'nin 81 ilinden toplanan 10 bin oyuncaktan 8 bini sergileniyor. Müze büyükleri geçmişe götürürken, küçüklere ise eğlenceli anlar yaşatıyor. Müzede en eski oyuncağın, 1850 yılında yapılan samanla kaplı ahşap sallanan at olduğu belirtildi.
YAHUDİ KIZ ÇOCUKLARININ SAÇLARINI TAŞIYAN BEBEK
Müzenin en değerli eserlerinden biri ise gerçek saçlı oyuncak bebek. Oyuncak bebeğin saçları, Nazilerin gerçekleştirdiği Yahudi soykırımında, Almanların saçlarını kazıdığı Yahudi kız çocuklarına ait. Oyuncak bebeği koleksiyona katmak için Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy, Almanya\'ya gitti. Ünlüsoy, gerçek saçlı bebeğin bir müzede sergileneceğini belirterek, oyuncağın sahibi Almanı ikna etmeye çalıştı. Almanı Antalya\'ya getirerek müzeyi tanıtan Ünlüsoy, acı hikayesi olan bu oyuncağı müzeye kazandırmayı başardı.
ARKEOLOJİK OYUNCAK ÖRNEKLERİ
Müze Müdürü Emhah Ünlüsoy, müzedeki oyuncakları uluslararası müzayedeler, Türkiye\'deki açık artırmalar ve antikacılardan elde ettiklerini söyledi. 14 konseptte 75 vitrinde toplanan oyuncakların müzede sergilendiğini anlatan Ünlüsoy, \"Anadolu\'nun oyuncak kültürünü anlatan atam dedem oyuncukları da yer alıyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan oyuncukların örneklerinin yer aldığı oyuncak tarihi koleksiyonumuz var. Herkes kendi çocukluğundaki oyuncakları ve atalarının nelerle oynadığını görecek. Farklı ülkelerin oyuncakları burada yer alıyor. Anadolu oyuncukları konusunda iddialıyız\" dedi.
BÜYÜKLERİN İLGİSİ DAHA FAZLA
Ekim ayı başında açılan müzeye çocuklardan daha çok yetişkinler ilgi gösteriyor. Yetişkinleri çocukluğuna götüren müzede bazen duygusal anlar yaşanıyor. Emrah Ünlüsoy, \"Büyüklerin çocuk olduğu, çocukların da mutlu olduğu bir müze yaptık. Herkes bu çatı altında biraz çocuk. Bam teline dokunan oyuncaklar, mutluluktan çığlıktan atanlar, gözyaşı döken yetişkinlerimiz oluyor\" diye konuştu.
Yaklaşık bir hafta daha ücretsiz gezilebilecek müzenin giriş ücretleri öğrenciler için 3, tam ise 5 lira olarak belirlendi.

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