Çocuklarda resim yeteneği nasıl geliştirilir?

Soru: Merhaba. Ben 5 yaşındaki oğlumun kalem tutma, resim boyama yeteneğinin iyi olmadığını gözlemlemekteyim. Bunun için endişelenmek erken mi? Bu konuda ne yapmam gerekiyor? Şimdiden teşekkürler.



Gönderen: Filiz G.



Cevap



Sayın Filiz Hanım,



El parmaklarımızın hareketlerine küçük kas hareketleri diyoruz. Bunlar büyük kaslara (beden hareketlerine; gövde ve bacaklar) göre daha geç gelişir. Küçük kasların gelişimi el ve gözün uyumlu bir şekilde çalışmasını gerektirir. Çocuğunuzun küçük kas gelişimini çeşitli faaliyetlerle desteklemeniz önemlidir.

Size bu alanı desteklemeniz için birkaç öneri sunmak istiyoruz:



 Basit ev işlerinde çocuğunuzdan yardım isteyin. Peçete dağıtmak, masaya tabak götürmek, çiçek sulamak gibi.

 Kendi başına giyinmesi ve soyunabilmesi için fırsat verin. Düğmeli giysilerini kendi başına ilikleyebilmesi için ona örnek olun. Eğer tek başına başaramazsa yardımcı olun, sonrasında kendi başına yapabilmesi için fırsat verin. Başardığı her an için de takdir etmeyi unutmayın.

 Ayakkabısını kendi başına giymesi ve hatta bağcıklarını bağlaması konusunda cesaretlendirin.

 Kağıda bazı çizgiler çizin ve onun da sizinkinin aynısını yapmasını isteyin.

 Makası kullanabileceği oyunlar oynayın. Gazete ve dergilerden çeşitli resimleri kesmesini isteyebilirsiniz. Örneğin, araba resimlerini, bebek resimlerini vb. Ya da renkli elişi kağıtlarını istediği şekilde kesmesini ve resim kağıdına yapıştırmasını isteyebilirsiniz. Sonra ne yaptığıyla ilgili konuşabilirsiniz (makas faaliyetlerinde ucu küt, keskin olmayan bir makas kullanmasına özen gösterin).

 Birlikte top oyunları oynayın. Nasıl başının üzerinden fırlatabileceğini, yakalayabileceğini gösterin. Sonra onun da aynı şekilde yapmasını teşvik edin.

 Hamurdan istediği şekilleri oluşturmasını isteyin. Sonra yaptıklarını size anlatsın. Çeşitli şekil ve renkteki küçük boncuklardan bilezik ve kolye de yapmayı deneyebilirsiniz.

 Geometrik şekillerle ilgili faaliyetler yapın. Sizin kağıda çizdiğiniz bir geometrik şekli çocuğun da yapmasını isteyin. Her bir geometrik şeklin ne olduğunu öğretin ve sonra ona sorun.

Siz de günlük hayatınızda çocuğunuzun parmaklarını, el kaslarını kullanabileceği faaliyetleri arttırmayı düşünebilirsiniz. Biz size örnek olabilmesi için birkaç faaliyet önerisi verdik ancak siz de yaratıcılığınızı kullanarak çocuğunuzla farklı faaliyetler yapabilirsiniz.



İlginize teşekkür eder, oğlunuzla birlikte mutluluklar dileriz.