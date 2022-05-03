Çocuklarda gizemli hepatit vakalarının sayısı artıyor

İlk olarak 5 Nisan'da İskoçya'dan bildirilen 10 vakayla başlayan gizemli hepatit vakalarının sayısı hızla artıyor. Son olarak Endonezya'da üç çocuğun, nedeni bilinmeyen karaciğer hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2, 8 ve 11 yaşlarında üç çocuğun geçen ay Cakarta'da tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybettiğini, karaciğerde iltihaplanma belirtilerinin baş göstermesi öncesinde mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi semptomlar gösterdiklerini bildirdi. Hastaneye kaldırılan çocuklarda ek olarak ateş, sarılık, spazm ve bilinç kaybı gibi semptomlar da görüldü. Bakanlık, ölüm vakalarıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek ebeveynlerden semptom gösteren çocukları zaman kaybetmeden hastaneye götürmelerini istedi.

DSÖ: 20 ülkede en az 228 vaka

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Mayıs tarihi itibarıyla 20 ülkeden en az 228 hepatit vakası kaydedildiğini, 50 vakanın da incelendiğini bildirdi. Kaynağı bilinmeyen ve büyük ihtimalle hepatit olduğu değerlendirilen vakaların önemli bir bölümünün Avrupa'da görüldüğü belirtildi.

Vakalara bir aylık bebekten 16 yaşa kadar çocuklarda rastlandığı, en çok on yaş altındakilerin etkilendiği, hastalığın en sık 5 yaş altı grupta görüldüğü belirtiliyor. Şimdiye kadar hastalık nedeniyle en az dört çocuk yaşamını yitirirken karaciğer iflası yaşanan bazı vakalarda organ nakli gerçekleştirildi.

DSÖ'ye ilk olarak 5 Nisan'da İskoçya'dan 10 vaka bildirilmiş, vakaların hepsinin 10 yaş altı çocuklarda görüldüğü kaydedilmişti. İngiltere'de vakaların sayısı 150'nin üstüne çıkarken İrlanda, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra İsrail ve Japonya'da da vakalara rastlandı.

Bilim insanları gizemi çözmeye çalışıyor

DSÖ, ilk 169 vakanın incelenmesi sonrasında yaptığı açıklamada, vakaların hiçbirinde bilinen hepatit virüs grupları olan A,B,C, D ve E'ye rastlanmadığını bildirmişti. Hastalığa yakalananların büyük bölümünün risk grubunda bulunmayan sağlıklı çocuklar olması da dikkat çekiyor.

Karaciğer iltihaplanmasına yol açan hepatit, normalde sağlıklı çocuklarda ender rastlanan bir hastalık.

Buna karşılık, vakalarda adenovirüs denen üst solunum yolunu etkileyen virüsler üzerinde duruluyor.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Alabama'da ortaya çıkan vakalarla ilgili Cuma günü bir rapor yayımlamış, 9 çocuğun Adenovirüs 41 testinin pozitif çıktığını bildirmişti. Merkez, bu hastalığın çocuklarda mide-bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığının bilindiğini ancak "sağlıklı çocuklarda hepatite yol açmasının ender olduğunu" kaydetmişti. Raporda vakalara adenovirüsün neden olduğunun düşünüldüğü, ancak çevresel nedenler gibi diğer olası faktörlerin de incelenmeye devam edildiği bildirilmişti.

Alabama'daki vakalarda da bilinen hepatit türleri A,B,C ya da Morbus Wilson'a rastlanmadığı açıklandı. Alabama'da 1-6 yaş grubundaki dokuz çocuk karın ağrısı, ishal, kusma ve sarılık belirtileri göstermiş, üçünde karaciğer iflası yaşanmış, ikisine karaciğer nakli yapılmıştı. Wisconsin eyaletinde daha önce kaydedilen dört vakadan biri ölümle sonuçlanmıştı.

DSÖ de adenovirüsün olası bir tez olduğunu, ancak hastalıklara yol açan nedenin bulunması için incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

AB Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de vakaların adenovirüslerle olası bağlantısını araştırıyor.

50'den fazla çeşidi bulunan adenovirüsler, yakın kişisel temas, solunum yolu damlacıkları ve yüzeylerden bulaşabiliyor. Yaygın bir şekilde görülen adenovirüsler genelde sadece hafif soğuk algınlığına neden oluyor.

Korona önlemleri ile bağlantılı olabilir mi?

Bilim insanları, hepatit vakalarında çocukların büyük bölümünün koronavirüs aşısı olmadığına işaret ederek aşı etkisinin söz konusu olamayacağını belirtiyor.

İngiltere'de Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Meera Chand, ülkedeki vakaların yüzde 75'inde adenovirüslere rastlandığını belirterek adenovirüs kaynaklı normal bir enfeksiyon ile daha ağır bir faktörün bileşiminin söz konusu olabileceğini belirtti.

Chand, hastalanan çocukların, doğal bağışıklık sistemlerinin oluşumu için büyük önem taşıyan bir dönemde kapanma, maske zorunluluğu gibi koronavirüs önlemleri nedeniyle adenovirüslere karşı bağışıklık geliştirmemiş olabileceklerini de kaydetti.