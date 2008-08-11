Çocuklarda bel ağrısını önemseyin

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çullu, çocuklarda bel ağrısının kan kanseri belirtisi olabileceğini söyledi.



Doç. Dr. Çullu, yaptığı açıklamada, sıklıkla yetişkinlerde sorun olan bel ağrılarının çocuklarda ve gençlerde daha az görüldüğünü, yetişkinlerde nedenini saptamak güç olsa da çocuklarda bel ağrısının nedenini ortaya çıkarmanın iyi bir muayeneyle mümkün olabildiğini belirtti.



Genellikle sportif etkinlikten sonra başlayan ağrının kasların zorlanması ve fazla kullanılması nedeniyle oluştuğunu kaydeden Çullu, böyle hastalıklarda kısa süre dinlenmenin ve spora ara vermenin yeterli olacağını ifade etti.



Çullu, şöyle konuştu: "Her ne kadar bel ağrılarının çocuklarda seyrek görüldüğünü ve sorunun kolay çözüldüğünü söyleyebilsek de bu durum çocuklarda kan kanseri belirtisi olabilir. Çocuk ve gençlerde bel ve karın ağrısı, halsizlik, ateş, zayıflama ve topallamaya neden olur. Bazı özel mikroplarca oluşturulan değişik omurga iltihapları, daha sinsi olarak ilerleyebilir. Ülkemizde hâlen bulunan tüberküloz mikrobuyla oluşmuş omurga iltihapları görülebilmektedir. Bu hastalığın bulguları daha sakin ve sinsi seyirli olabilmektedir."



Bel ve sırttaki eğriliklerin çocuklarda genellikle ağrıya neden olmadığını belirten Çullu, bu eğriliklerin sadece dörtte birinin ağrıya neden olduğunu söyledi.



Küçük yaşta beli zorlayan egzersizlerin bel kayması olasılığını artırdığını bildiren Doç. Dr. Çullu, "Birçok hastalık, çocuk ve gençlerde bel ağrısına neden olabilir. Bu nedenlerin bazıları eğer tanı konulamazsa kişiyi zor duruma düşürebilir. İyi bir muayene ve laboratuvar araştırmasıyla bel ağrısına neden olan hastalıkların çoğunun tanısı konulabilir" dedi.



Tempo24