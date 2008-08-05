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Sağlık

Çocuklarda astım nasıl tedavi edilir?

Astım tedavisinde temel tedavi nefes yoluyla verilen ilaçlarla yapılır.

05 Ağustos 2008 03:00

Astım tedavisinde temel tedavi nefes yoluyla verilen ilaçlarla yapılır.

Erişkin hastalardaki gibi derin nefes alma manevrasını yapamayacak olan çocuklara inhale (nefes yolu) tedavi verebilmek amacı ile aracı cihazlar gerekir. Bu cihazlar ya bir aerokamera ya da bir nebülizatör olabilir. Bu cihazların çocukların kullanımına uygun olması ve ilacın uygun özelliklerde verilmesini sağlaması önemlidir. Sadece cihazın ve ilacın özellikleri değil kullanım tekniğinin de uygun olması tedavinin başarısını belirgin olarak etkiler.

İnhale kullanılan ilaçların başında kortikosteroidler (kortizon türevi ilaçlar) gelir. Hava yoluna verilmeleri nedeni ile tüm vücuda emilimleri ve yan etki oluşturmaları nadirdir. Yangının baskılanmasına yardımcı diğer ilaçlar da tedaviye eklenebilir. Bununla birlikte, yakınmaları olan hastalara bronşları genişletmek ve artmış olan yangıyı baskılamak için ek tedavi uygulanması gereklidir. İlaç tedavisi yanında koruyucu çevresel önlemler, gerekirse aşı kullanımı ve yakın izleme de dikkat edilmeli.

(cocuklaerjiklinigi.com)

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