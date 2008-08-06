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Sağlık

Çocuklarda alerjik olan ilaçlar nelerdir?

İlaç alerjileri açısından çocukluk çağı erişkinden farklıdır. Çocuklarda ilaç alerjisi erişkine göre sınırlı sayıda ilaca karşı g&oum

06 Ağustos 2008 03:00

İlaç alerjileri açısından çocukluk çağı erişkinden farklıdır çünkü çocuklarda ilaç alerjisi erişkine göre çok daha az sıklıkta ve sınırlı sayıda ilaca karşı görülür. Ancak bilinmelidir ki ilaç alerjisi görülse de reaksiyonları erişkine göre daha az şiddetli ve daha az tehlikelidir. Çocukluk çağında en sık görülen ilaç alerjisi, antibiyotiklere, ağrı kesicilere ve bazı protein yapıdaki özel ilaçlara (insülin, kanser ilaçları…) karşıdır.

Antibiyotikler arasında en sık görülen olmasa da en sık bilineni penisilin alerjisidir. Ancak penisilin korkulduğu kadar sık ve ağır ilaç alerjisi bulguları yapmaz. Buna karşın penisilinden çok daha sık alerji yapan amoksisilin gibi antibiyotikler vardır. Bunun yanında, aspirin, ibuprofen gibi ağrı kesici-ateş düşürücüler de daha az sıklıkta olmak üzere ilaç alerjisi nedenidir. Daha az sıklıkta olmakla birlikte çocuklarda kullanılan tüm ilaçların alerjik reaksiyona yol açabileceği bilinmelidir. Bazen ise aynı ilacın bir markası kullanıldığında alerji yapmadığı halde diğer bir markasını kullandığında alerji yapabilir. Bu ilaçların hazırlanırken kullanılan katkı maddelerine karşı alerji olduğunu gösterir.

Çoğu zaman ilaç alerjileri enfeksiyon zamanında görülen enfeksiyona bağlı deri ve diğer sistem bulguları ile karışabilir. Bu nedenle bir ilacın kullanıldığı dönemde oluşturduğu reaksiyonun bu ilaca bağlı bir alerji olup olmadığına karar verecek olacak kişi Çocuk Alerji uzmanı olmalıdır.

(cocukalerjiklinigi.com)

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