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Yaşam

Çocuklara türbanlı çanta

Atatürkçü Düşünce Derneği, Eskişehir'de 15 YTL'ye satışa çıkarılan türbanlı kadın resimli okul çantalarına tepki gösterdi

20 Ekim 2008 03:00

Eskişehir'de ilköğretim okulu öğrencileri için 15 YTL'den satışa sunulan üzerinde türbanlı kadın resminin bulunduğu çantalar Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yöneticilerin tepkilerine neden oldu.

Hamamyolu Caddesi'ndeki bir işyerinde ilköğretim öğrencileri için üzerlerinde türbanlı kadın resiminin bulunduğu okul çantaları satılmasına Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Azmi Kerman tepki gösterdi. Çantaların toplatılmasını isteyen ADD Şube Başkanı Kerman şöyle konuştu:
"Piyasada ilköğretim öğrencileri için satışa sunulan başörtülü ve türbanlı okul çantalarının derhal toplatılmasını istiyoruz. Bunlar Türkiye'yi ılımlı İslam havasına sokarak eğitimimizi dinselleştirmeye yönelik çalışmalardır. Buna hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Atatürk'ün çizdiği yolda çağdaş, laik Türkiye çizgisinden Türkiye'yi kimse uzaklaştıramayacaktır. İlkokuldan başlayarak bütün Türkiye'de yapılan bu girişim ve tarikat oyunları hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Bu çantalar derhal toplatılmalı ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkilileri önlem almalıdır. Veliler de bu konularda duyarlı olmalı. Çocuklarının başını kapatarak onları çağ dışı bir yaşama sürüklemek isteyenlere karşı çok dikkatli olmalı."

Eskişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan bir süre önce yaptığı açıklamada forma, çanta, yaka gibi okul gereçlerinde yabancı terim içeren kelime ile yabancı çizgi film karakter resimlerinin yer almaması gerektiğini söylemişti. Ceylan, milli değerlere sahip çıkılmasını, okul gereçlerinde Atatürk, Türk Bayrağı, Nasreddin Hoca, Keloğlan, Yunusemre ve Eskişehirspor amblemlerinin yer almasını önermişti.

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