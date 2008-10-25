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Çocuklara ‘terör’ tutuklaması

Diyarbakır'daki gösterilerde gözaltına alınan beşi ilköğretim öğrencisi altı çocuk tutuklanarak hapse atıldı.

25 Ekim 2008 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın geçen pazartesi günü Diyarbakır’a yaptığı gezi sırasında hem Erdoğan’ı protesto eden hem de Abdullah Öcalan’a kötü muamele yapıldığı iddiasıyla sokakları savaş alanına çeviren ve polis tarafından gözaltına alınan 51 kişiden 36’sı tutuklandı.

‘Terör örgütüne üye olmak’, ‘örgüt adına suç işlemek’ suçlamalarıyla 16’sının ilköğretim öğrencisi olduğunu belirtildi.
Şanlıurfa’da ise izinsiz olarak gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü kadın 8 kişi tutuklandı. Adana’da da, izinsiz gösterilerde gözaltına alınan toplam 42 kişiden 23’ünün tutuklandığı bildirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olaylarda kullanılmak üzere hazırlanmış 34 adet molotofkokteylinin de ele geçirildiği kaydedildi.


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