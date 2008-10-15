Çocuklara ruh sağlığı taraması yapılsın

Sokakta çalışan çocuklar depresyonda

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi de olan Zengin yaptığı açıklamada, yaşam şartlarının oldukça zorlaştığı günümüzde, insanların ruh sağlığının çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulmaya başladığını belirtti.İnsanın bedensel rahatsızlıklarının birçoğunu hissederek doktora başvurduğunu ancak kendi ruh sağlığındaki bozuklukların farkına varmasının zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zengin, bu nedenle ruh sağlığı konusunda özellikle öğretmenlere eğitim verilmesi gerektiğini bildirdi.Ruh hastalıklarının önüne geçilebilmesi için ruh sağlığının daha sık gündeme getirilmesi ve eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini öneren Zengin, "Böylece ruh sağlığı konusunda bir bilinçlenme oluşturulup, ruh ve beden sağlığı yerinde olan bir kuşağın yetişmesinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Zengin, okul ve kreşlerde çocukların sık sık taramalardan geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Okullarda eğitim gören küçük yaştaki çocuklar, erken tanı ve tedavi için belli aralıklarla ruh sağlığı konusunda taramadan geçirilmeli. Aileler de uyum bozukluğu, içe kapanıklık ve saldırgan davranışlar gözlemledikleri çocuklarını, en kısa zamanda bir çocuk psikiyatrisine götürmeli. Böylece ruh sağlığı yerinde olmayan çocuklar için erken tanı ve tedavi imkânı ortaya çıkar.Önemli olan, çocuk ruh sağlığı doktorlarına başvurmak; çünkü çocuk psikolojisi ve hastalıkları çok farklı."Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazmi Zengin, günümüzde hemen hemen her insanın karşı karşıya kaldığı birçok stres kaynağı olduğunu hatırlattı.Bu stres kaynaklarının ruh sağlığının bozulmasında önemli rol oynadığını belirten Zengin, şöyle devam etti:"Bu stres kaynaklarının önüne geçilmesi noktasında medyaya büyük görev düşüyor. Şiddet, korku ve müstehcenlik içeren televizyon yayınları, özellikle gelişim sürecinde olan çocukların ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.Yazılı basın organlarında yer alan şiddet ve müstehcen içerikli haber ve fotoğraflar da çocuklar için oldukça sakıncalı. Televizyonlardaki yayınlar konusunda RTÜK'ün hayata geçirdiği akıllı işaretler projesi, anne ve babalar için mutlaka dikkate alınmalı. Çocuğun yaşına uymayan ya da şiddet ve müstehcen içerik logolu yayınlar çocuklara izlettirilmemeli. Televizyon ve gazetelerin de bu yayınlar konusunda daha dikkatli ve seçici olması gerekli."Bu tür televizyon yayınlarını izleyen çocukların, zamanla ruh sağlığı bozularak çevresiyle uyum sorunu yaşamaya başladığını, içine kapandığını ya da saldırgan davranışlar sergilemeye başladığını anlatan Zengin, bunun sonucunda da internet ve televizyon bağımlılığı artan, arkadaş çevresini kaybeden çocukların, beden sağlığının da zamanla bozulacağına dikkati çekti.