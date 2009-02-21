Çocuklara ödev: İntihar bombacısı gibi düşün!

İngiltere’de kompozisyon ödevinde çoculara kendilerini intihar bombacısının yerine konması istendi. Terör mağdurlarının yakınları, siyasetçiler ödeve tepki gösterdi



İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesindeki Halifax kentinde ortaokullarda verilen kompozisyon ödevinde, öğrencilerden kendilerini 7 Temmuz saldırılarını düzenleyen intihar bombacılarının yerine koymaları istendi.

Halifax belediyesi, bunun, hükümetin terör eylemlerine karşı verdiği mücadelenin bir parçası olduğunu savundu.

Belediye yetkilileri, 52 kişinin yaşamını yitirdiği 7 Temmuz bombalı saldırılarının bir de "bombacıların" perspektifinden görülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Uygulama, 7 Temmuz kurbanlarının aileleri, politikacı ve eğitimcilerden tepki gördü. Çocukların bir teröristin bakış açısıyla düşünmesini istemenin tehlikeleri olabileceği uyarısı yapılıyor. (aa)



