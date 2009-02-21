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Dünya

Çocuklara ödev: İntihar bombacısı gibi düşün!

İngiltere’de kompozisyon ödevinde çoculara kendilerini intihar bombacısının yerine konması istendi. Ödeve tepki büyük

21 Şubat 2009 02:00

İngiltere’de kompozisyon ödevinde çoculara kendilerini intihar bombacısının yerine konması istendi. Terör mağdurlarının yakınları, siyasetçiler ödeve tepki gösterdi 

İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesindeki Halifax kentinde ortaokullarda verilen kompozisyon ödevinde, öğrencilerden kendilerini 7 Temmuz saldırılarını düzenleyen intihar bombacılarının yerine koymaları istendi.
Halifax belediyesi, bunun, hükümetin terör eylemlerine karşı verdiği mücadelenin bir parçası olduğunu savundu.
Belediye yetkilileri, 52 kişinin yaşamını yitirdiği 7 Temmuz bombalı saldırılarının bir de "bombacıların" perspektifinden görülmesinin amaçlandığı belirtildi.
Uygulama, 7 Temmuz kurbanlarının aileleri, politikacı ve eğitimcilerden tepki gördü. Çocukların bir teröristin bakış açısıyla düşünmesini istemenin tehlikeleri olabileceği uyarısı yapılıyor. (aa)

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