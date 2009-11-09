Çocuklara karşı cinsel istismar alarmı!

Ücretsiz tedavi veren kliniklerdeki istatistikler, Zimbabve'de çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel istismarki tehlikenin çok ciddi boyutlarda olduğunu ortaya çıkardı.



The Family Support Trust grubundan yapılan açıklamada son 4 yılda ülkede bulunan Harare kliniğinde yaklaşık 30 çocuğun cinsel istismara uğradıktan sonra tedavi edildiği açıklandı.



Doktorlar ise 'sessiz kalanlar' nedeniyle rakamın çok daha olabilceğini söyledi.



Uzmanlar çocuklara karşı cinsel istismarın bu kadar yüksek boyutlarda olmasının sebeplerinden birinin son 10 yıllık süre zarfındaki ağır ekonomik şartlar olduğunu belirtti.



Onbinlerce Zimbabveli'nin, iş bulabilmek amacıyla ülke dışına gittiği, çocuklarını arkadaşlarına veya akrabalarının yanlarına bırakıtığı bildirildi.



The Family Support Trust yetkilileri, son 4 yılda yalnızca ülkenin önemli hastanelerinden biri olan Harare Hastanesi'nde çocuklara karşı yapılan cinsel istismarla ilgili 30 bine yakın dosya bulunduğu, son 10 yıllık süre zarfında da dosya sayısının 70 bin civarına yükseldiği vurgulandı.



Doktorlar bu durumun sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu, pekçok ailenin bu durumdan 'utandığı' ve 'damgalanmaktan korkması' nedeniyle çocuklarını tedaviye getirmediklerini ifade ettiler.



Kalan ailelerin ise bu konuyla ilgili bir destek servisi hizmetinin varlığından ve ücretsiz olduğundan habersiz olduğu belirtildi.