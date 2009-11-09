T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çocuklara karşı cinsel istismar alarmı!

Zimbabve'de son 4 yılda bilinen rakamlarla yaklaşık 30 bin çocuk cinsel istismar kurbanı oldu. Uzmanlara göreyse rakam çok daha fazla.

09 Kasım 2009 02:00

Ücretsiz tedavi veren kliniklerdeki istatistikler, Zimbabve'de çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel istismarki tehlikenin çok ciddi boyutlarda olduğunu ortaya çıkardı.

The Family Support Trust grubundan yapılan açıklamada son 4 yılda ülkede bulunan Harare kliniğinde yaklaşık 30 çocuğun cinsel istismara uğradıktan sonra tedavi edildiği açıklandı.

Doktorlar ise 'sessiz kalanlar' nedeniyle rakamın çok daha olabilceğini söyledi.

Uzmanlar çocuklara karşı cinsel istismarın bu kadar yüksek boyutlarda olmasının sebeplerinden birinin son 10 yıllık süre zarfındaki ağır ekonomik şartlar olduğunu belirtti.

Onbinlerce Zimbabveli'nin, iş bulabilmek amacıyla ülke dışına gittiği, çocuklarını arkadaşlarına veya akrabalarının yanlarına bırakıtığı bildirildi.

The Family Support Trust yetkilileri, son 4 yılda yalnızca ülkenin önemli hastanelerinden biri olan Harare Hastanesi'nde çocuklara karşı yapılan cinsel istismarla ilgili 30 bine yakın dosya bulunduğu, son 10 yıllık süre zarfında da dosya sayısının 70 bin civarına yükseldiği vurgulandı.

Doktorlar bu durumun sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu, pekçok ailenin bu durumdan 'utandığı' ve 'damgalanmaktan korkması' nedeniyle çocuklarını tedaviye getirmediklerini ifade ettiler.

Kalan ailelerin ise bu konuyla ilgili bir destek servisi hizmetinin varlığından ve ücretsiz olduğundan habersiz olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24