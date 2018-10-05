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Çocuklara ait cinsel içerikli paylaşıma 3 gözaltı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı

05 Ekim 2018 14:49

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli paylaşımlarda bulunanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal paylaşım siteleri üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli fotoğraf ve video paylaşımları yaptıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki adreslere eş zamanlı olarak yapılan \'Siper Takip 5\' operasyonunda ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerinde suç unsuru olarak değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Küçük çocukların cinsel istismarına yönelik işlenen suçlarla ilgili çalışmalar artarak ve titizlikle devam edecektir\" denildi.

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