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Kültür-Sanat

Çocuklar ve gençler 2'nci İstanbul Tasarım Bienali'nde tasarlıyor

Bienalin yayın istasyonu olan Kontraakt'tan canlı radyo yayınları, sokak röportajları ve söyleşiler içeren bir programla, bienal süresince her gün yayın yapılacak

17 Kasım 2014 15:06

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından "Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil" başlığıyla düzenlenen 2. İstanbul Tasarım Bienali başladı. 14 Aralık'a kadar gezilebilecek bienal Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda düzenleniyor. Atölyenin içeriği “Eko Tasarım” başlığı altında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç farklı yaş grubuna özel olarak düzenlenecek.

Bienal, Arçelik, Doğuş Grubu & Bilgili Holding, ENKA Vakfı ve VitrA eş sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

 

Bienalde her Salı ve Cumartesi canlı radyo yayını yapılacak

 

H. Cenk Dereli ve Yelta Köm’ün projesi ile bienalin yayın istasyonun da adı olan Kontraakt yer alıyor. Bienal konularına değinen canlı radyo yayınları, sokak röportajları ve söyleşiler içeren bir programla, bienal süresince her gün bu merkezden yayın yapacak.

 

 

 

 

Kontraakt’ın her Salı sabahı 10.00'da yaptığı canlı radyo yayınında, bienalin haftalık raporu ve gerçekleşen etkinlikleri ile tasarım dünyasına ilişkin güncel konular konuşulacak. Kimi zaman İstanbul’daki toplu taşıma araçları içerisinden seslenirken kimi zaman da sürpriz konuklar eşliğinde devam edecek olan program her Cumartesi saat 17.00'de gerçekleşeceke. İkinci canlı yayınında ise tanınmış isimlerle bienal teması ve dünya gündemine dair konular tartışılacak.

Kontraakt’ın 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği 12 saatlik Tasarım Maratonu programına öğrenciler ve profesyonellerden oluşan gruplar katılacak ve tasarım problemlerine çözümler üretilecek. Herkesin üretime dahil olacağı süreç sonunda ekiplerin işleri, Kontraakt'ın duvarında yer bulacak. Kontraakt’ın canlı yayınlarını http://2tb.iksv.org/program_yayinlar.asp linkinden dinleyebilirsiniz.

 

Çocuklar ve gençler bienalle birlikte tasarlıyor

 

2'nci İstanbul Tasarım Bienali süresince her gün İnformel Eğitim-çocukistanbul tarafından EKO Tasarım adı altında çocuk ve genç atölye ile etkinlik programları düzenleyecek. Atölye ve etkinlik programı kapsamında çocuklar ve gençler, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için tasarımın bugünkü rolünü sorgulayan, yeni yaklaşımlar üzerinde düşündüren çalışmalar gerçekleştirilecek. Pazar günleri de 10.30-17.00 arasında, çocuklar ve gençlerin aileleri ile birlikte rezervasyonsuz olarak katılabilecekleri etkinlikler yapılacak.

Pazar günleri sabah 11.00’de okul öncesi ve 1. sınıf yaş grubu, saat 14.00’te 2., 3. ve 4. sınıf yaş grubu için kayıt alınıyor. Ücretsiz yapılan atölyelerle ilgili detaylı bilgiye cocukatolyesi@iksv.org linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

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