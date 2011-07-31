T24 LogoT24 Logo
Politika

Çocuklar Türk bayrağını yakacaktı!

Adana'da izinsiz gösteri düzenleyen ön saflarında çocukların olduğu bir grup, polise taş ve havai fişek ile saldırdı. Bir çocuk da, Türk bayrağını yakmak istedi.

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - Adana'da izinsiz gösteri düzenleyen ön saflarında çocukların olduğu bir grup, polise taş ve havai fişek ile saldırdı. Bir çocuk da, Türk bayrağını yakmak istedi.

Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde toplanan yüzleri maskeli bir grup, terör örgütü lehine slogan atıp lastik yakarak, yolu trafiğe kapattı.  

Grup, izinsiz gösterilere karşı tedbir amacıyla mahalledeki sağlık ocağının yanında görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine taş ve havai fişekle saldırdı.

Bunun üzerine polis ekipleri gruba, panzer ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) su ile biber gazı sıkarak müdahale etti. 

Müdahale sırasında caddenin gerisine doğru çekilen grup, polise çok sayıda havai fişek atarken, gruptan bazıları Türk Bayrağını yakmak istedi. 

Bayrağın yakılmak istendiğini gören Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu gösterici bayrağı yakamadan kaçtı. 

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede gösteriler aralıklarla sürüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24